Ce dezvăluiri neașteptate a făcut Dani Oțil din culisele Power Couple România: „Soția mea nu știe cine a fost eliminat”

Dani Oțil este prezentatorul emisiunii Power Couple România de la Antena 1. Acesta a oferit detalii mai puțin știute despre concurenti și a recunoscut că nu ar fi vrut să participe la show împreună cu soția lui. Iată ce a declarat!

Într-un interviu pentru ego.ro, Dani Oțil a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate din culisele celui mai nou format de la Antena 1, Power Couple România. Pentru că filmările pentru această competiție au avut loc în Malta, iar prezentatorul TV nu a fost mereu în compania soției sale și a micuțului Tiago, el a mărturisit că dorul a fost enorm.

Dani Oțil, dezvăluiri neașteptate din culisele Power Couple România

În ciuda faptului că a trebuit să stea departe de casă, Dani Oțil a spus că s-a distrat pe cinste pe perioada filmărilor.

„Nu este o bătălie a sexelor. Este un concurs între cupluri, dar, cu siguranță, doamnele care se vor uita de pe canapea la Power Couple vor ține cu fetele și vor zice de foarte multe ori: ți-am zis eu. Eu după câteva episoade m-am cam prins și am început să țin cu fetele. În primul rând că băieții aveau tendința ca la probe identice să renunțe sau să abandoneze. Deci după Power Couple țin puțin mai mult cu fetele.”, a dezvăluit Dani Oțil din culisele show-ului pentru ego.ro.

Dani Oțil a mai dezvăluit că a testat o parte din probele show-ului înainte de începerea filmărilor, însă a nu crede că le-ar putea trece dacă ar fi participat în calitate de concurent, alături de Gabriela Prisăcariu, soția sa.

„Având în vedere că am testat mare parte din probe. Cam pe toate. Pot să zic că în condiții perfecte, doar noi, băieții, la sală, da, am fi făcut treaba. Dar în combinația asta cu totul cu soție, care și ea în timpul ăsta trebuie să facă ceva. Nu. Eu nu cred că aș fi trecut de săptămâna unu la probe. Am încredere în Gabriela, dar nu am încredere în mine.”, a mai adăugat Dani Oțil pentru sursa citată.

Dani Oțil a precizat că nu discută acasă lucrurile care i se întâmplă la muncă

Dani Oțil a mai spus că nu obișnuiește să discute acasă probleme legate de job. Prezentatorul TV are o regulă clară, iar în acest fel lucrurile funcționează mult mai bine.

„Eu duc povara unei familii în care tata vorbea cu mama despre ce s-a întâmplat la combinat și prefer să nu povestesc decât dacă s-a întâmplat ceva wow. Dar pot să spun un alt lucru. Soția mea nu știe cine a fost eliminat, nu cred că știe din nouă cupluri de mai mult de două că au renunțat sau au fost eliminate. Deși sigur nu știe cine este în ultimele episoade și ne vom uita la show-ul ăsta ca un cuplu normal, fără să-i spun cine a câștigat. Noi ținem la treaba asta. La fel la America Express, la celelalte show-uri ale Antenei 1. Deși am probabil resursele să aflu cine a câștigat, nu vreau să aflu niciodată.”, a explicat el pentru sursa citată.

Tot ce trebuie să știi despre Power Couple România – La bine și la greu

Cea mai așteptată competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aliniază la start 9 perechi de vedete, gata să se întreacă pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro.

Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Ana, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu sunt cuplurile care vor trece prin probe dure, dar și situații comice, în reality show-ul ce duce tensiunea, drama și umorul la următorul nivel.

Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de către jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.