Cu ce se ocupă Alexandra, soția lui Radu Bucălae de la Power Couple România. Are o afecere de succes, la mare căutare de public

Alexandra este tânăra care l-a cucerit pe Radu Bucălae. Cei doi formează unul dintre cuplurile de la Power Couple România, sezonul 2. Iată cu ce se ocupă soția stand-uperului în viața de zi cu zi.

Alexandra și Radu Bucălae participă la sezonul al doilea din Power Couple România. Deși stand-uperul este în lumina reflectoarelor mai tot timpul, soția sa este mult mai discretă.

Alexandra și Radu s-au cunoscut într-un cadru profesional, la filmarea unei reclame, însă momentul nu a fost unul de bun augur, după cum a mărturisit tânăra în platoul Neatza.

„Da, pentru că era foarte arogant. Mi-a spus, cu alte cuvinte, că e penibil că am terminat la facultate de teatru la care am terminat”, a relatat Alexandra.

„Varianta mea este: eu am cunoscut-o câteva luni mai târziu, nu la acest eveniment la care, sincer am nevoie de dovezi, într-un teambuilding împreună, într-o bursă.

Am urcat în autobuz, în spate, am văzut o zână superbă, strălucitoare și am zis: <<Ea e este femeia vieții mele, o să stau lângă ea<<”, spune Radu Bucălae.

Alexandra și Radu s-au căsătorit civil în 2020, iar ulterior și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu.

Acum participă împreună cu alte opt cupluri la rovocarea Power Couple România.

Radu Bucălae este deja o figură cunoscută de pubicul autohton, însă puțini știu cu ce se ocupă soția sa.

Alexandra deține o afacere inedită. Aceasta mărturisește că ideea i-a venit în pandemie, când a simțit nevoia să creeze ceva. Astfel că, soția lui Radu Bucălae produce lumânări parfumate. Atelierul său este în București, însă produsele realizate merg peste tot prin țară, dar și peste hotare.

„Încercând să-i găsesc o lumânare cadou, ceva mai deosebit, am început să primesc tot felul de sugestii pe internet de lumânări şi materiale pentru făcut lumânări.

Fiind în pandemie, oricum nu aveam activitate prea mare şi simţeam nevoia să am ceva făcut de mine. Am găsit aceste lumânări botanice şi am început să reproduc ce vedeam pe internet”, a dezvăluit Alexandra Bucălae, potrivit unei surse.

De la o idee din mediul online, un an mai târziu, Alexandra a pus bazele unei afaceri de succes. Deși la început s-a confruntat și cu eșecuri, aceasta nu a renunțat și în cele din urmă a ajuns la forma finală care a încântat-o.

Ea a testat mai multe tipuri de ceară, dar și cantitatea de parfum potrivită sau fitilul ideal, ori florile potrivite pentru lumânările respective.

„Am găsit hortensii criogenate, care sunt puse de mână floare cu floare, petală cu petală. Lumânarea este formată dintr-un interior de ceară de soia sau de palmier şi un exterior din parafină, unde sunt aplicate florile.

Parafina este o ceară mai dură, care se topeşte mai greu, în momentul topirii rămâne partea din exterior ca un suport. Eu am creat această tehnică prin care lumânarea se tunelează şi interiorul este cel care se topeşte”, explică soția lui Radu Bucălae.