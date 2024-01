Soția lui Radu Bucălae, apariție rară la TV. Cum s-au cunoscut comediantul și Alexandra, de fapt

Alexandra, soția lui Radu Bucălae, a bifat o apariție rară la TV la Neatza cu Răzvan și Dani, în ediția de pe 29 ianuarie 2024. Comediantul și partenera sa au pariticpat la un joc și au dezvăluit detalii inedite din vaiața lor de cuplu.

Alexandra, soția lui Radu Bucălae, a bifat o apariție rară la TV. Tânăra i-a fost alături la Neatza cu Răzvan și Dani prezentatorului în ediția din 29 ianuarie 2024. Cei doi s-au au participat la un joc inedit și i-au avut ca adversari pe Oana Matache și Radu Siffredi, unul dintre cuplurile care participă în competiția Power Couple.

Prezentatorul de la Neatza și soția sa nu s-au ferit de întrebările incomode și au stânit hohote de râs cu răspunsurile lor. Cei doi au dezvăluit cum s-au cunoscut, dar și un detaliu inedit pe care soția lui Radu Bucălae îl are în comun Dani Oțil.

Cum s-au cunoscut Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, la de fapt. Dezvăluirile inedite făcute în direct, la TV

Alexandra i-a fost alături sotului ei, prezentatorul de la Neatza într-un joc inedit contra „adversarilor” Oana Matache și Radu Siffredi. Însă, înainte de a da startul, Dani Oțil și-a dorit să afle mai multe detalii din viața lor de cuplu.

Citește și: Radu Bucălae, surpriză în direct la Super Neatza cu Răzvan și Dani, de ziua lui. Ce i-au pregătit colegii | VIDEO

De asemenea, Dani a dezvăluit că el și soția lui Radu Bucălae au fost colegi și aveau o relație destul de apropiată.

„V-o prezint pe Alexandra, este omul din spatele lui Bucălae, din păcate îi poartă și numele... Noi am fost colegi, ne permitem foarte multe lucruri, sau în fine, mai mult ea”, a precizat Dani Oțil.

Radu Bucălae și soția lui au povestit și cum s-au cunoscut, dar se pare că cei doi au păreri diferite despte momentul în care s-au întâlnit prima dată.

„Ne-am cunoscut la filmarea unei reclame”, a spus Alexandra, la Neatza cu Răzvan și Dani în ediția din 29 ianuarie 2024.

„Unde ea declară că eu am făcut ceva. Eu nu-mi aduc amintes să o fi văzut la acea filmare care a durat două sau trei zile”, a completat Radu Bucălae.

„Da, pentru că era foarte arogant. Mi-a spus, cu alte cuvinte, că e penibil că am terminat la facultate de teatru la care am terminat”, a mai precizat soția lui.

„Nu! Nu! Te rog să explici gluma pe care am făcut-o”, a sărit repede comediatul.

„Ne-am întâlnit în cabină, el vorbea cu o fată, bineînțeles”, a mai spus ea. Ulterior, Alexandra susține că Radu a întrebat-o ce facultate a absolvit și ca atunci când au vrut să bată palma, el și-a tras mâna. „Nașpa! Așa mi-a zis”, a mai adăugat aceasta.

„Varianta mea este: eu am cunoscut-o câteva luni mai târziu, nu la acest eveniment la care, sincer am nevoie de dovezi, într-un team building împreună, într-o bursă. Am urcat în autobuz, în spate, am văzut o zână superbă, strălucitoare și am zis: Ea e este femeia vieții mele, o să stau lângă ea”, a povestit și Radu Bucălae.

„Nu pot să cred! Tu abia în autobuz m-ai văzut?! Am făcut cunoștință în parcare!”, a izbucnit soția comediantului când i-a auzit povestea.

Citește și: Radu Bucălae, imagine rară din copilărie. Cât de adorabil era comediantul într-o ipostază foarte serioasă. „Model de mic”