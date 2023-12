Cum arată Ilinca, fiica lui Tudor de la Fly Project și a soței lui, Ana. Trăsăturile care atrag atenția

Fiica lui Tudor de la Fly Project și a soței lui, Ana le-a scchimbat complet viața părinților săi atunci când a venit pe lume. Ilinca a împlinit recent 6 ani și este de o frumusețe răpitoare.

Anamaria și Tudor Ionescu se numără printre cele nouă cupluri care au acceptat provocarea Power Couple. Cu o relație de peste 19 ani, Solistul de la Fly Project și soția sa pot fi considerați „veteranii” competiției fenomen de la Antena 1. În urmă cu 6 ani, ei au devenit și părinții unei fetițe care moștenește frumusețea mamei sale, dar și talentul artistului.

Tudor de la Fly Projesc și soția lui, Ana, pot spune că sunt niște părinți împliniți. Ilinca, fiica lor, a împlinit la începutul lunii august vârsta de 6 ani și cei doi nu-și mai încap în piele de fericire. Concurenții de la Power Couple nu ratează niciun moment de a se mândri cu micuța lor care este de o frumusețe răpitoare.

Cu ochii albaștri, părul blond și un zâmbet zglobiu, micuța Ilinca le înveselește fiecare moment părinților săi. Deși are doar 6 ani, Ilinca pozează deja ca o adevărată domnișoară și nu se sfiește să apară în fața camerelor de fotografiat.

Într-o postarea realizată de mama ei în mediul online, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, micuța a fost fotografiată într-un cadru de vis. Îmbrăcată într-o rochiță roși, cu un guler mare alb, cu părul desprins și cu un zâmbet larg, Ilinca pare desprinsă dintr-ul tablou.

De asemenea, cu ocazia tot cu ocazia sărbătorilor, Tudor de la Fly Project, soția lui și fiica lor au petrecut 5 zile în țara lui Moș Crăciu. „Ioneștii” s-aui bucurat din plin de timpul petrecut împreună, așa cum au mărturisit chiar ei în mediul online și pentru câteva zile, s-au transpus într-o poveste.

LAPONIA: Cinci zile-n care am pus mana pe telefon doar sa fac poze sau sa filmez. In rest, m-am bucurat ca un copil mic impreuna cu Ilinca si cu Ana de tot si de toate. Ne-am bucurat ca suntem atat de norocosi c-am putut ajunge aici, ne-am bucurat de oameni atat de faini pe care i-am intalnit aici si pe care speram sa-i mai intalnim si-acasa, ne-am bucurat de situatii si de experiente care doar aici ti se pot intampla, dar, inainte de toate, ne-am bucurat de noi.. iar asta-i cel mai important. Promit sa ma dau mare, mâine, cu poze si videos”, a scris Ana pe contul ei de Instagram.

Cuplul de la Power Couple a reușit, astfel, să îi ofere micuței o vacanță de neuitat, mai ales după perioada petrecută departe de ea. Invitați recent la XNS de la Antena Stars, Tudor de la Fly Project și soția lui au dezvăluit că au o relație foarte strânsă cu fiica lor, iar Ilinca a avut o reacție surprinzătoare când cei doi s-au întors de la filmările show-ului.

Așa cum au dezvăluit chiar ei, fiica lor nici nu s-a mai putut dezlipi de ei, ceea ce le-a dat de furcă, mai ales că cea mică trebuia să meargă la școală.

„Din contră, când ne-am văzut, când am ajuns acasă, era foarte stăpână pe ea, dar plină de emoții. Nu am stat niciodată separați, acum a fost prima dată. Pentru ea am venit. Tudor a acceptat tocmai pentru ea. Vrem să o învățăm cum suntem noi, de fapt. Ca să poată înțelege trebuie să îi dai exemplu.”, au declarat Anamaria și Tudor Ionescu, în urmă cu puțin timp, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.