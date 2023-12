Cine este și cu ce se ocupă Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache. E foarte cunoscut în mediul său

Oana Matache și Radu Siffredi, iubitul său, participă la Power Couple. Iată cu ce se ocupă Radu și cum a devenit cunoscut.

Oana Matache și Radu Siffredi se numără printre cele 9 cupluri care au răspuns „DA” provocării Power Couple România – La bine și la greu. Mai mult decât atât, ei și-au asumat această aventură din postura celui mai tânăr cuplu aliniat la start, pentru că formează un cuplu de doar 1 an. Deși încă la început, relația lor a trecut prin multe încercări și spun ca sunt foarte pregătiți pentru cel mai nou reality show de la Antena 1.

Dacă pe Oana Matache o cunoaște toată lumea, fiind sora Deliei, iubitul acestia este mai nou în showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, Radu Siffredi de la Power Couple nu este străin de camerele de filmat și chiar este familiarizat cu ce se întâmplă în spatele unui platou de filmare, prin prisma pregătirii sale.

Cine este și cu ce se ocupă Radu Siffredi, de la Power Couple România. Iubitul Oanei Matache foarte cunoscut în domeniul său

Deși Radu Siffredi este la primele sale apariții la TV, iubitul Oanei Matache este foarte cunoscut în mediul său. Potrivit cancan.ro, acesta este originar din Galați, unde a și absolvit Liceul de Artă Galați ”Dimitrie Culcin”.

Tânărul în vârstă de 28 de ani și-ar fi dorit să devină actor, însă un accident nefericit i-a spulberat visurile. Radu Siffredi a plecat apoi din țară și a experimentat meserii de emigrant, așa cum a dezvăluit chiar el.

Citește și: Cum se înțelege Radu Siffredi cu copiii Oanei Matache. Cei doi formează o familie inedită

Potrivit declarațiilor sale, iubitul Oanei Matache nu s-a dar în lături de la nicio muncă și, peste hotare, a avut tot felul de activități, de la om la curățenie, la zidar sau ospătar.În prezent, tânărul s-a întors la prima lui pasiune și este editor video și creator de conținut în mediul online. De-a lungul timpului, el a lucrat cu streameri cunoscuți de la noi din țară și este foarte apreciat în domeniul în care activează.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a povestit Radu Siffredi în mediul online.

De asemenea, iubitul Oanei Matache se descrie ca fiind un artist autodidact căruia îi place să creeze conținut online și pentru social media, dar și să regizeze videoclipuri muzicale și să creeze concepte pentru branduri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă soțul Roxanei Blenche. Cei doi au împreună o fetiță

Oana Matache și Radu Siffredi formează un cuplu de doar un an, însă relația lor a trecut prin multe încercări încă de la început. Cu toate acestea, ei au reușit să depășească momentele grele care doar i-au făcut mai puternici.

„Noi am fost într-o călătorie interesantă încă din faza incipientă a relației. Am avut niște momente pe care le-am depășit destul de bine și nevătămați, și întregi la cap, mare lucru, asta înseamnă că suntem puternici și ne potențăm reciproc. Am trecut prin niște lucruri care ar fi putut să ne afecteze destul de mult, dar nu au făcut-o”, a declarat recent Oana Matache, la XNS de la Antena Stars.

Cei doi au acum o relație extrem de frumoasă, se susține reciproc și sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun în noul show Power Couple - La bine și la greu.