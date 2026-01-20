Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Fetele se vor înfrunta într-un turneu de fusbal! Se pune la bătaie Superputerea!

Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!". Dani Oțil i-a surprins pe toți când a anunțat ce urmează: ”Am decis ca, astăzi, fetele să joace fotbal”. Însă, nu va fi jocul clasic...: ”Care este cheia jocului la fusbal? Se joacă cu niște pioni care nu au drept la replică, nu pot schimba cu nimic jocul. Le dăm șansa figurinelor să joace – figurina va fi vorbitoare, activă și va lua decizii, va fi chiar fata. Voi veți mânui fetele de la distanță, dar legați la ochi”.

