Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie. Cele două artiste au lansat „Îți mulțumesc pentru că ești"

După o perioadă de absență îndelungată, Adela Popescu revine pe scena muzicală. Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 09:34
Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie

Sunt prietene de 20 de ani, însă acum a venit momentul ca cele două dive să-și unească vocile pentru prima dată într-o piesă manifest. Elena Gheorghe și Adela Popescu au lansat proiectul muzical „Îți mulțumesc pentru că ești”, o piesă care vorbește despre prietenie.

Este un cântesc dedicat acelor prietenii care rezistă trecerii timpului. De asemenea, se adresează celor mai grele încercări, dar și succesului și încercărilor din viață.

Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie

Prietenia celor două artiste a început la Festivalul de la Mamaia, acolo unde s-au cunoscut în anul 2001. Deși au fost la acea competiție în calitate de concurente, deci și de “adversare” pe scena muzicală, până la urmă și-au dorit să înființeze o formație împreună.

Pentru această idee pe care au avut-o împreună, Adela Popescu s-a mutat la București. Artista este originară din județul Vâlcea. Astfel, Elena Gheorghe și Adela Popescu au devenit colege de liceul la „Dinu Lipatti”.

Citește și: Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu pe plajă în Thailanda. Ce imagini înduioșătoare au publicat în mediul online

Cu toate că planurile lor profesionale nu s-au concretizat, cele două au rămas prietene în continuare în plan personal. Elena Gheorghe a cântat în formația Mandinga, iar Adela Popescu și-a îndreptat atenția către lumea teatrului și a televiziunii. Pe parcurs, și-au fost alături și s-au sprijinit.

Cu timpul, ideea de a scoate o melodie împreună a rămas în gândurile amândurora. Astfel, piesa „Îți mulțumesc pentru că ești” a văzut lumina de la capătul tunelului.

Detaliile despre piesa manifest lansată de Elena Gheorghe și Adela Popescu

În videoclipul lansat odată cu piesa, le putem vedea pe cele două artiste în prim-plan. Alături de ele apar și mamele lor, dar și sora Elenei Gheorghe, fiica, dar și nepoțica acesteia. În cadrul filmărilor, îmbrățișările și zâmbetele nu dispar din cadru.

Așa cum încearcă să transmită și cele două artiste, piesa „Îți mulțumesc pentru că ești” este o piesă cu un mesaj de care toată lumea are nevoie în aceste momente.

Citește și: Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au serbat fiul. Ce dorință specială a avut Andrei

„Îți mulțumesc pentru că ești” transmite faptul că prietenia adevărată poate rezista trecerii timpului, în ciuda faptului că traiectoria fiecărei persoane implicate este diferită. Această etapă a vieții ar trebui să reprezinte o normalitate, așa cum încearcă să transmită și cele două vedete.

Potrivit declarațiilor oferite de Adela Popescu, „prietenia” despre care vorbesc în piesa „Îți mulțumesc pentru că ești” nu este una inventată, ci un sentiment real pe care cele două îl țineau deja în suflet de ceva vreme.

Atât Elena Gheorghe cât și Adela Popescu au adus lacrimi de fericire pe chipurile lor la filmările videoclipului, o piesă pe care și-o doresc în sufletele cât mai multor persoane. Două nume deja consacrate în țara noastră, fanii le iubeau deja pe cele două în mod separat. Acum se pot bucura de muzica lor în acest fel.

Melodia „Îți mulțumesc pentru că ești” poate fi ascultată deja pe toate platformele de streaming.

Elena Gheorghe și Adela Popescu se privesc una pe cealaltă
"Noi nu am avut o melodie pentru care am inventat o prietenie. Am avut o prietenie pentru care s-a făcut acest cântec. O prietenie de peste 20 de ani. E o șansă imensă pentru cei care trăiesc acest sentiment", a declarat Adela Popescu, arată un site.

