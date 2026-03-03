Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Vedetele din România care au apartamente în Dubai. Câți bani au investit în casele de lux din orașul aflat la granița cu războiul

Vedetele din România care au apartamente în Dubai. Câți bani au investit în casele de lux din orașul aflat la granița cu războiul

Mai multe vedete din România se bucură de apartamente de lux în Dubai și case atât de elegante că îți taie răsuflarea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 09:41 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 11:38
Dacă mulți români au ales Dubaiul ca destinație de relaxare, acum sunt cuprinși de panică de fiecare dată când aud zgomotele puternice și văd rachetele cum zboară în depărtare. | Instagram

În contextul războiului care s-a iscat între SUA și Iran și a bombardamentelor din acea zonă în ultimele zile, multe vedete din România sunt îngrijorate cu privire la apartamentele lor din Dubai.

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat rapid, iar acest lucru i-a făcut pe locuitorii și turiștii din Dubai să-și piardă somnul și să fie îngrijorați pentru viitorul lor acolo. Din păcate, zborurile sunt în continuare anulate și românii de acolo nu pot părăsi zona care pare a fi din ce în ce mai periculoasă.

Ce vedete din România au apartamente de lux în Dubai

În Dubai se aud și se văd rachete care zboară pe deasupra orașului, iar asta le dă tuturor un sentiment de nesiguranță și spaimă. Dintre vedetele din România, Cristi Borcea, Adi de la Vâlcea, Cătălin Botezatu, Marina Almășan, Larisa Udilă și Armin Nicoară sunt doar câțiva dintre cei care sunt îngrijorați pentru apartamentele lor din Dubai.

Articolul continuă după reclamă

Vedetele urmăresc cu îngrijorare evoluția conflictului din Iran, stând acum cu frică pentru investițiile de sute de mii de euro pe care le-au făcut în Dubai.

Pentru investiții imobiliare, Dubaiul a fost considerat unul dintre cele mai ofertante și sigure locuri din lume. Mulți români au investit în apartamente și vile de lux în orașul zgârie-norilor din Orientul Mijlociu.

Citește și: Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline! Ce au scris britanicii despre român

Recent, conflictul militar care a apărut în acea zonă îi ține acum captivi pe 13.000 de români care își doresc să se întoarcă în țară, dar nu pot din cauza zborurilor anulate. Vedetele de țară care se află în prezent în Dubai sau dețin proprietăți în Emiratele Arabe urmăresc știrile pentru a afla cum evoluează situația din zona de conflict.

Dubai este considerat de mulți specialiști în investiții imobiliare ca fiind un oraș sigur și prosper.

Marina Almășan a povestit recent că fiul ei locuiește în Dubai. Victoraș Socaciu plătește lunar o rată de 2000 euro pentru apartamentul cu două camere pe care îl deține. El este angajat în domeniul IT și locuiește acolo de mai multă vreme. Vedeta este îngrijorată pentru siguranța fiului ei.

Victor i-a povestit recent mamei lui că aude bubuituri puternice din toate direcțiile, inclusiv pe timpul nopții.

„Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama – nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a declarat Marina Almășan, potrivit Click.

Dacă mulți români au ales Dubaiul ca destinație de relaxare, acum sunt cuprinși de panică de fiecare dată când aud zgomotele puternice și văd rachetele cum zboară în depărtare.

Și Cătălin Botezatu se numără printre cei care are un apartament în Dubai. Locuința designerului celebru este situată la etajul 54 al unui zgârie-nori.

„Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”, spunea Cătălin Botezatu, la Antena Stars în urmă cu mai mult timp.

Citește și: Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure

Anul trecut Claudia Puican și Armin Nicoară se lăudau pe rețelele de socializare cu locuința pe care au reușit să și-o achiziționeze în Dubai, fiind extrem de mândrii de această realizare.

Ei au postat mai multe imagini și un video pe Instagram în care arătau interiorul locuinței lor.

„Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (…) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți”, spunea Claudia în video-ul de pe rețelele de socializare.

Cristi Borcea a făcut una dintre cele mai mari investiții dintre vedetele din România în piața imobiliară din Dubai. Omul de afaceri deține 4 apartamente în Dubai pentru care a cheltuit 6 milioane de euro, gândindu-se că valoarea lor va crește în timp.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân.

Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, spunea Cristi Borcea, anul trecut într-un interviu pentru iamsport.ro.

Influencerița Larisa Udilă deține și ea o locuință în Dubai, iar acum se teme că apartamentul aflat încă în construcție ar putea să nu mai constituie un loc sigur pentru ea și familia ei dacă va continua conflictul dintre SUA și Iran.

Citește și: Reacția Claudiei Puican după ce fanii l-au criticat pe Armin Nicoară pentru că pleacă în vacanțe fără ea. Ce a recunoscut artista

Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie. Cele două artiste au lansat „Îți mulțumesc pentru c... Kelly Osbourne este de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut fiica lui Ozzy Osbourne de-a lungul timpulu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet" Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Antena 3 Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
SpyNews Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește Catine.ro
Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă nimeni”. Ce a dezvăluit
Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă...
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat vedeta la filmări
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului Jurnalul
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe... Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x