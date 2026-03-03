Vedetele din România care au apartamente în Dubai. Câți bani au investit în casele de lux din orașul aflat la granița cu războiul

Mai multe vedete din România se bucură de apartamente de lux în Dubai și case atât de elegante că îți taie răsuflarea.

Dacă mulți români au ales Dubaiul ca destinație de relaxare, acum sunt cuprinși de panică de fiecare dată când aud zgomotele puternice și văd rachetele cum zboară în depărtare. | Instagram

În contextul războiului care s-a iscat între SUA și Iran și a bombardamentelor din acea zonă în ultimele zile, multe vedete din România sunt îngrijorate cu privire la apartamentele lor din Dubai.

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat rapid, iar acest lucru i-a făcut pe locuitorii și turiștii din Dubai să-și piardă somnul și să fie îngrijorați pentru viitorul lor acolo. Din păcate, zborurile sunt în continuare anulate și românii de acolo nu pot părăsi zona care pare a fi din ce în ce mai periculoasă.

Ce vedete din România au apartamente de lux în Dubai

În Dubai se aud și se văd rachete care zboară pe deasupra orașului, iar asta le dă tuturor un sentiment de nesiguranță și spaimă. Dintre vedetele din România, Cristi Borcea, Adi de la Vâlcea, Cătălin Botezatu, Marina Almășan, Larisa Udilă și Armin Nicoară sunt doar câțiva dintre cei care sunt îngrijorați pentru apartamentele lor din Dubai.

Vedetele urmăresc cu îngrijorare evoluția conflictului din Iran, stând acum cu frică pentru investițiile de sute de mii de euro pe care le-au făcut în Dubai.

Pentru investiții imobiliare, Dubaiul a fost considerat unul dintre cele mai ofertante și sigure locuri din lume. Mulți români au investit în apartamente și vile de lux în orașul zgârie-norilor din Orientul Mijlociu.

Recent, conflictul militar care a apărut în acea zonă îi ține acum captivi pe 13.000 de români care își doresc să se întoarcă în țară, dar nu pot din cauza zborurilor anulate. Vedetele de țară care se află în prezent în Dubai sau dețin proprietăți în Emiratele Arabe urmăresc știrile pentru a afla cum evoluează situația din zona de conflict.

Dubai este considerat de mulți specialiști în investiții imobiliare ca fiind un oraș sigur și prosper.

Marina Almășan a povestit recent că fiul ei locuiește în Dubai. Victoraș Socaciu plătește lunar o rată de 2000 euro pentru apartamentul cu două camere pe care îl deține. El este angajat în domeniul IT și locuiește acolo de mai multă vreme. Vedeta este îngrijorată pentru siguranța fiului ei.

Victor i-a povestit recent mamei lui că aude bubuituri puternice din toate direcțiile, inclusiv pe timpul nopții.

„Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama – nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a declarat Marina Almășan, potrivit Click.

Și Cătălin Botezatu se numără printre cei care are un apartament în Dubai. Locuința designerului celebru este situată la etajul 54 al unui zgârie-nori.

„Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”, spunea Cătălin Botezatu, la Antena Stars în urmă cu mai mult timp.

Anul trecut Claudia Puican și Armin Nicoară se lăudau pe rețelele de socializare cu locuința pe care au reușit să și-o achiziționeze în Dubai, fiind extrem de mândrii de această realizare.

Ei au postat mai multe imagini și un video pe Instagram în care arătau interiorul locuinței lor.

„Avem sufrageria, dormitorul și baia și vreau să vă arăt și balconul care este pe toată suprafața apartamentului. Poți ieși și din dormitor, dar și din sufragerie. Vreau să mergem la piscină, la sala de fitness, au și piscină pentru copii și loc de joacă (…) Este și o plajă publică aproape, în caz că vreți să mergeți”, spunea Claudia în video-ul de pe rețelele de socializare.

Cristi Borcea a făcut una dintre cele mai mari investiții dintre vedetele din România în piața imobiliară din Dubai. Omul de afaceri deține 4 apartamente în Dubai pentru care a cheltuit 6 milioane de euro, gândindu-se că valoarea lor va crește în timp.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân.

Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, spunea Cristi Borcea, anul trecut într-un interviu pentru iamsport.ro.

Influencerița Larisa Udilă deține și ea o locuință în Dubai, iar acum se teme că apartamentul aflat încă în construcție ar putea să nu mai constituie un loc sigur pentru ea și familia ei dacă va continua conflictul dintre SUA și Iran.

