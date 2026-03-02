Antena Căutare
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut

Specialiștii în chirurgie plastică au propria lor teorie legată de celebrul actor de la Hollywood.

Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 15:12 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 15:42
Jim Carrey pe platourile de filmare ale unei producții | GettyImages

Toată lumea a putut observa schimbarea fizică produsă în cazul lui Jim Carrey. Actorul în vârstă de 64 de ani a primit un premiu onorific César pentru întreaga sa activitate. A apărut atât de schimbat încât internetul a explodat la scurtă vreme.

Mulți s-au întrebat dacă persoana de pe covorul roșu a fost într-adevăr actorul mult îndrăgit. Specialiștii în chirurgie plastică au punctat faptul că Jim Carrey ar fi optat pentru acid hialuronic la nivelul feței, însă nicio altă intervenție nu ar fi fost făcută în acest sens.

Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa

Articolul continuă după reclamă

Actorul a fost aproape invizibil în fața publicului de când a declarat că se retrage parțial din meseria sa în 2022. Ultimul său rol a fost „Dr. Robotnik” pentru „Sonic the Hedgehog 3”, film ce a avut premiera în luna decembrie a anului 2024.

Înainte de evenimentul César Awards, a avut o scurtă apariție la Rock and Roll Hall of Fame în luna noiembrie a anului 2025. Așa că atunci când a fost văzut la Paris cu părul lung și într-un costum negru, toată lumea a început să-și pună întrebări.

Unii utilizatori din mediul online au susținut că schimbarea evidentă a fost la nivelul culorii ochilor, de la căprui la verde. Cu toate acestea, luminile, lentilele de contact și machiajul au fost imediat aduse ca și explicații, potrivit celor de la Yahoo.com.

Pe lângă apariția sa fizică evidentă, discursul său de pe scenă a fost rostit exclusiv în limba franceză. A povestit despre strămoșii săi de origine franceză și a adus un tribut emoționant regretatului său tată, Percy Joseph Carrey. Jim Carrey l-a numit „cel mai amuzant bărbat pe care l-am cunoscut vreodată”.

De asemenea, Jim Carrey a făcut ceea ce publicul știa deja despre el. A pozat în diverse ipostaze amuzante, iar fețele sale deja cunoscute nu au întârziat să apară.

Discursul lui Jim Carrey a șocat fanii

Dezbaterile legate de apariția lui Jim Carrey pe covorul roșu nu au încetat, în ciuda faptului că evenimentul a avut deja loc.

„A fost un eveniment genial.”, a declarat actorul. Ulterior a întrebat dacă felul în care a vorbit în limba franceză a fost „mediocru”. El însuși nu a fost atât de mulțumit de prestația sa, așa cum s-a putut observa în fiecare filmuleț.

În ciuda situațiilor apărute pe internet, mulți i-au luat apărarea lui Jim Carrey și au subliniat că actorul arată exact la fel ca în luna noiembrie a anului 2025. Acesta s-a aflat pe covorul roșu alături de partenera sa, Minzi. Cei doi formează un cuplu de mai multă vreme. Aceasta a purtat o rochie neagră, fără mâneci și părul desprins.

Pe scenă, Jim Carrey i-a mulțumit partenerei sale pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului. De asemenea, actorul a fost însoțit și de fiica Jane și nepotul său Jackson.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului Jackson. Vă iubesc acum și mereu. Mulțumesc partenerei mele sublime, Mina. Te iubesc, Mina. Și în final, îi mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut: tatăl meu. Percy Joseph Carrey care m-a învățat valoarea iubirii, a generozității și a râsului.”, a mai spus Jim Carrey în discursul său.

