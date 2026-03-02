Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux. Cum au fost surprinși în ziua nunții

Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux într-o ceremonie privată la Monaco.

Charles Leclerc s-a căsătorit în secret la Monaco cu Alexandra Saint-Mleux | hepta

Nunta a avut loc la doar câteva zile înainte de startul sezonului 2026 de Formula 1, care se va vedea în AntenaPLAY. Deși cuplul nu a făcut un anunț oficial despre nuntă, ei au fost văzuți și filmați plimbându-se prin Monaco într-un rar Ferrari de epocă ( 250 Testa Rossa din 1957), îmbrăcați în costum de mire și rochie de mireasă.

În videoclipurile distribuite pe rețelele sociale, Leclerc se afla la volan, iar Alexandra stătea lângă el, ținând un mic buchet de flori albe, escortați de motociclete prin Principat.

Alexandra și-a schimbat numele pe rețelele de socializare în „Alexandra Leclerc”. Ceremonia a avut loc pe 28 februarie, într-un cadru restrâns, la care au participat prieteni apropiați și membri ai familiei.

Leclerc, în vârstă de 28 de ani, și Saint Mleux, 23 de ani, au apărut prima dată împreună în public în martie 2023, în timpul Săptămânii Modei de la Paris.Ulterior, au avut apariții publice împreună la Wimbledon și la Marele Premiu de la Monaco, ieșind treptat în lumina reflectoarelor ca și cuplu.

Logodna lor a fost confirmată în noiembrie 2025. Leclerc a cerut-o în căsătorie acasă, la Monaco, cu ajutorul teckelului lor, Leo, al cărui medalion de la zgardă purta celebrul mesaj: „Tata vrea să se căsătorească cu tine.” Momentul a fost împărtășit online, într-un decor cu lumânări și trandafiri. De această dată, însă, cei doi par să fi ales o abordare mai discretă pentru nuntă.

Cine este Alexandra Saint Mleux?

Născută în 2002, Alexandra a studiat istoria artei secolului XX la École du Louvre din Paris.

A lucrat în domeniul artei, inclusiv la case de licitații din Monaco, construindu-și totodată o comunitate numeroasă pe rețelele sociale, unde abordează teme legate de modă și cultură.

În ultimii trei ani, a devenit o prezență familiară la cursele de Formula 1, fiind adesea văzută susținându-l pe Leclerc la evenimentele Ferrari.

Cununia a avut loc chiar înaintea sezonului 2026 de Formula 1, care debutează cu Marele Premiu al Australiei, la începutul lunii martie.

Originar din Monaco și pilot al Scuderiei Ferrari, Leclerc pornește acum în campionat ca bărbat căsătorit.

Charles Leclerc este un pilot monegasc de Formula 1, născut pe 16 octombrie 1997, în Monaco. El concurează pentru echipa Scuderia Ferrari și este considerat unul dintre cei mai talentați piloți ai generației sale.

