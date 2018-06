129 DE ANI DE LA MOARTE. Și-a prezis marele Eminescu moartea? Ultimele versuri scrise de poet cu o oră înainte de a muri sunt tulburătoare

Erau ultimele poezii ale poetului,scrise în santoriul pentru boli psihice unde a stat internat în ultimul an de viaţă. Se presupune că una dintre poezii a fost scrisă de Eminescu în ultima oră de viaţă.

Pe data de 15 iunie 1889, la ora 4.00 dimineaţa, se stingea în Sanatoriul de Boli Mentale al Doctorului Şuţu, de pe strada Plantelor din Bucureşti, marele Mihai Eminescu. Moartea nu i-a fost pe măsura creaţiei. A decedat într-un halat ponosit, pe un pat metalic de spital, închis în "celula" sa din spital. “Curgeau zdrenţele de pe el. Era dureroasă înfăţişarea acestui tânăr”, scria istoricul literar Nicolae Densuşianu într-o scrisoare.

Cu doar câteva minute înainte de a trece în nefiinţă, Eminescu a vrut doar un pahar cu lapte şi sprijin moral. I-a şoptit medicului de gardă care-i băga prin vizetă paharul cu lapte: "sunt năruit". S-a întins pe pat şi la scurt timp a murit.

Halatul i-a fost luat de admiratori

Când a fost dus la autopsie, halatul în care murise poetul a fost luat de admiratorii săi. Într-unul din buzunare se afla carnețulul cu mici însemnări, în care erau scrise ultimele sale poezii. Sunt poezii fără titlu, necunoscute şi nepublicate mult timp în volumele dedicate operei eminesciene. De altfel aceste poezii au stârnit controverse în lumea criticilor şi eminscologilor, unii dintre aceştia fiind de acord că Eminescu nu era capabil psihic să mai scrie ceva, să mai creeze în ultimii șapte ani, fiind atins de boală.

Poeziile găsite în carneţel, au fost scrise spuneau admiratorii săi, în ultimele zile de viaţă, iar ultima dintre ele, cu o oră înainte de moarte. De altfel, în versuri se ghiceşte sentimentul morţii apropiate. Poeziile nu au titlu, şi au fost publicate de Ilie Ighel Deleanu în revista "Fântâna Blanduziei".