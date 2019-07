Cum miroase Luna și de ce a fost Neil Armstrong oprit la vamă, la aterizarea pe Pământ? Lucruri inedite despre misiunea Apollo 11

Misiunea Apollo 11 a fost momentul în care omenirea a mai scris un capitol important. Pe 16 iulie 1969, racheta Saturn V a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy. Patru zile mai târziu, pe 20 iulie, astronautul american Neil Armstrong a făcut istorie, devenind primul om care a pășit pe Lună. Ce lucruri inedite ascunde Apollo 11?

La 16 iulie, echipajul format din Neil Armstrong (comandant), Edwin Buzz Aldrin (pilotul modulului lunar Eagle) şi Michael Collins (pilotul modulului de serviciu) şi-a început misiunea: APOLLO 11. Cei trei astronauţi s-au instalat în faţa modulului de comandă Columbia al navetei ataşată rachetei lansatoare Saturn V şi au pornit la drum.

Trei oameni, ajutați de alte sute de specialiști în inginerie spațială, au pornit în ceea ce avea să devină „breaking news-ul” momentului: primul pas al omului pe Lună. La patru zile de la lansare, pe 20 iulie 1969, peste cinci sute de milioane de oameni au auzit la televizor celebra frază a lui Neil Armstrong!

NEIL ARMSTRONG PREGĂTISE O ALTĂ FRAZĂ PENTRU PRIMUL PAS PE LUNĂ

Puțini sunt cei care știu, de exemplu, faptul că atunci când Neil Armstrong a făcut primul pas pe Lună, el avea pregătită o altă frază („Un pas mic pentru UN om, un salt uriaș pentru omenire”), dar se pare că articolul nehotărât nu a mai fost auzit din cauza transmisiunii și fraza a rămas așa cum o știe toată lumea („Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”).

La 20 iulie, ora 02:50 GMT, Neil Armstrong a ieşit din modul lunar pe o scară care s-a dovedit...prea scurtă! Acesta a trebuit să sară pentru a ajunge pe solul lunar, pe care l-a atins la ora 02:56 GMT.

Timpul petrecut pe Lună de Neil Armstrong și Buzz Aldrin a fost de 2 ore, 36 de minute și 21 de secunde. În toată această perioadă ei au reuşit să strângă și să aducă pe Pământ peste 22 de kilograme de rocă selenară care au ajuns în laboratoarele științifice.

După moartea lui Neil Armstrong, văduva lui a descoperit într-un dulap o serie de obiecte luate de acesta în spațiu! El și-a luat pe Lună o cameră cu film de 16 milimetri, cu care a tras câteva cadre. Aceasta era montată pe parbrizul modulului lunar şi a filmat ultima fază a aselenizării. De asemenea, acesta a mai luat și un bec, cabluri, o oglindă și alte obiecte ce astăzi sunt obiecte de muzeu.

ȘTIINȚA ȘI CREDINȚA, REUNITE PE LUNĂ

Un alt detaliu inedit despre misiunea Apollo 11 este faptul că la doar câteva minute după ce a pășit pe Lună alături de Neil Armstrong, Buzz Aldrin a avut un moment de reculegere, cu pasaje din Scriptură și luând pâine și vin, de euharistie, spunând ulterior că a fost extrem de interesant pentru el ca primele alimente consumate pe Lună să fie de fapt elementele Împărtășaniei! Credința și știința, aduse la un loc de misiunea Apollo 11!

Edwin Buzz Aldrin din misiunea Apollo 11

Puțini știu că, pe lângă steagul american înfipt în rocile de pe Lună, astronauții au lăsat acolo și alte obiecte. Printre acestea s-au numărat și medalii de onoare pentru cosmonauții ruși Iuri Gagarin și Vladimir Komarov, „omul care a căzut din Spațiu” în 1967.

OPRIȚI LA VAMĂ PENTRU CONȚINUTUL BAGAJELOR

După încheierea misiunii Apollo 11, cei trei astronauți au fost aduși acasă în Statele Unite prin Hawaii. La graniță, aceștia au fost nevoiți să se comporte ca orice alt călător, adică să completeze formulare prin care declară conținutul bagajelor: roci de pe Lună, cam 22 de kilograme!

CITEȘTE ȘI: Aselenizarea: Teoriile conspirației legate de primul drum pe Lună

Nu exista o asigurare de viață în cazul decesului cauzat de călătoria pe Lună, așa că Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins au semnat sute de cărți poștale, pentru a fi vândute de familie în cazul în care misiunea se termină cu final tragic.

Exemplar de carte poștală cu autograful lui Buzz Aldrin

Azi, aceste cărți poștale cu autografe originale mai apar pe la licitații.

CUM MIROASE LUNA?

Când s-au întors la bordul modulului lunar Eagle, Armstrong și Aldrin au simțit în continuare mirosul specific al Lunii: ceva metalic și înțepător, similar cu praful de pușcă sau cu petardele.

„SPER SĂ CUREȚE CINEVA PAȘII DE PE LUNĂ”

Despre celebrul Neil Armstrong am putea spune că a fost cel mai norocos om din lume, căci a intrat pentru totdeauna în istorie ca fiind cel care a făcut primii pași pe Lună, în misiunea Apollo 11. Totuși se pare că modestia a fost mereu calitatea ce l-a caracterizat pe Armstrong. Motivul?

Atunci când a fost întrebat în cadrul unui interviu despre cum se simte având în vedere faptul că urmele lăsate de paşii lui vor rămâne pe Lună probabil pentru mii de ani, el a răspuns sincer: „Sper că cineva o să meargă până acolo să cureţe”. Neil Armstrong n-a putut înţelege niciodată de ce paşii săi pe Luna au atras atât de multă atenţie, a spus şi James Hansen, autorul cărţii "First Man: The Life of Neil A. Armstrong".

Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin Buzz Aldrin