A cucerit publicul cu rolul din „Lacrimi de iubire”, dar s-a retras din lumina reflectoarelor. Iată cum arată și cu ce se ocupă acum Mihaela Bărluțiu.

Mihaela Bărluțiu a făcut senzație dându-i viață lui Nicole, adolescenta rebelă din Lacrimi de iubire. Telespectatorii au îndrăgit-o imediat, însă tânăra a ieșit din lumina reflectoarelor.

Cum arată Mihaela Bărluțiu acum. Vedeta din „Lacrimi de iubire” duce o viață discretă în America

Mihaela Bărluțiu a debutat în telenovela Lacrimi de iubire (2005 - 2006), iar la scurt timp s-a angajat în alt proiect de succes, Iubire ca-n filme (2006 - 2007).

În urmă cu aproape două decenii a plecat într-o vacanță de o lună în Statele Unite ale Americii, imediat după încheierea filmărilor pentru serialul Iubire ca în filme. La vremea respectivă nu știa că acest pas va fi o cotitură în viața sa, stabilindu-se apoi peste hotare.

„Am plecat pur și simplu într-o vacanță și am făcut o alegere ca la 19 ani. Cred că mi-am încercat norocul și am vrut să văd ce altceva aș mai putea învăța”, dezvăluie actrița.

În respectiva vacanță, Mihaela l-a cunoscut pe actualul său soț, Valentin Voicu. Împreună au o familie frumoasă și o afacere de succes. Recent, vedeta a devenit mamă pentru a treia oară.

„Eu stau mai mult cu bebelușul acasă de când am născut. Deținem o companie, Black Exclusive Group Inc., care are mai multe departamente: mașini de lux la închiriat și vânzare, valet, concierge, security și transport. În iunie 2025 facem zece ani de când am deschis compania”, mai adaugă ea.

Nicole, Jasmine și Mateo sunt cei trei copii ai Mihaelei Bărluțiu. Aceasta mărturisește în cadrul unui interviu că duce o viață împlinită și fericită.

„Nu mă așteptam, să fiu sinceră. Nu am plănuit absolut nimic, am rămas însărcinată întâmplător și mi-am dorit dintotdeauna un băiat. A fost să fie, pur și simplu. Am avut norocul să fac un băiat și surpriza cea mai mare a fost că l-am născut natural chiar de ziua soțului meu.

Sarcina a fost destul de ușoară, doar că au trecut opt ani de când am avut-o pe Jasmine, și am simțit toată sarcina mult mai diferită. În rest, eu și bebe suntem sănătoși și îmi revin fizic încet și sigur. (...)

Emoțional, trec prin multe stări. Nici nu am cuvinte să explic. Am o fată care are 15 ani, una de aproape 10 și bebe de aproape 6 luni. Fiecare este unic în felul lui. Au nevoie de atenție, confort și comunicare diferită. Sunt 24 de ore în alertă dar la sfârșitul zilei, tot zâmbind adorm”, a relatat ea.

Cu toate acestea, își aduce aminte de perioada în care era aproape tot timpul pe platourile de filmare din Buftea.

„20 de ani… parcă ieri eram pe platouri la Buftea. Îmi amintesc că munceam mult și cu mult drag. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea”, spune ea.

Deși nu regretă deloc decizia luată cu privire la viața profesională, Mihaela mărturisește că uneori o încearcă dorul de actorie. Mai mult decât atât, s-a gândit că ar putea să se întoarcă pentru proiecte de scurtă durată sau poate pentru vreun lungmetraj.

„Nu am regretat, dar îmi este foarte dor din când în când. Da, m-aș putea reîntoarce, dar pentru proiecte scurte sau un lungmetraj”, afirmă vedeta.

Deși în țara de adopție și-a clădit o familie frumoasă și o afacere de care este mândră, Mihaela Bărluțiu nu neagă că există și unele dezavantaje în a locui departe de țara natală.

„Avantaje, dezavantaje poți avea în orice țară din lumea asta. Aici poți avea oportunități mai multe și mai repede. Nu e o țară în care e ușor, dar dacă reușești să te integrezi în domeniul care îți place, poți avea multe avantaje”, punctează ea.

Cu toate acestea, îndrăgita actriță consideră că te poți pune la adăpost de situațiile neplăcute dacă înveți să fii pregătit și lupți pentru ceea ce îți dorești cu adevărat:

„Învață să fii pregătit pentru orice situație. Viața îți poate oferi multe surprize neplăcute și suntem fragili. Putem reuși cam tot ce ne dorim!”