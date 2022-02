Prețul cel bun, 1 februarie 2022. Motivul pentru care Andrei Ștefănescu s-a bucurat că această concurentă a venit fără iubit

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au fost uimiți de frumusețea unei concurente de la Prețul cel bun 2022 și au avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa ei. Iată cum a descurs conversația.

Andrei Ștefănescu, fermecat de frumusețea unei concurente de la Prețul cel bun, 1 februarie 2022

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au remarcat faptul că una dintre concurentele de astăzi de la Prețul cel bun, 1 februarie 2022 este deținătoarea unei siluete impecabile, iar profesia sa o ajută foarte tare. Iată ce i-a spus Andrei Ștefănescu.

„Nebunie! Bine ai venit, Diana. Cu cine ai venit?”, întreabă Andrei Ștefănescu.

„Cu prietenele mele”, îi răspunde Diana. „Iubit?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Iubitul nu este”, răspunde ea. „Minunat! Bine ai venit la noi”, îi mai spune prezentatorul tv.

„Ești la televizor, Andrei”, strigă Liviu Vârciu la Andrei.

„De unde esti?”, o întreabă Andrei Ștefănescu. „Sunt din Constanta, sunt antrenor personal. Și sportivă de performanță”, mai spune ea. „Eu m-aș muta și mâine în Constanța dacă aș ști că am cu cine să fac sport. Pe ce stradă? Lasă că-mi spui după aceea”, mai spune el în glumă.

„Premiul cel mare aș vrea să-l câștig”, mai adaugă Diana.

„Bravo, Diana”, mai spune Andrei Ștefănescu. „Ia uite ce oameni frumoșu sunt la Constanța”, accentuează și Liviu Vârciu.

Cum se va desfășura cel de-al doilea sezon al quiz show-ului Prețul cel bun, la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.