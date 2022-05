Prețul cel bun, 27 mai 2022. Un concurent a trezit curiozitatea lui Liviu Vârciu. Ce a vrut să știe prezentatorul

”Iubi, vreau să o văd pe iubi. Mâna sus, iubi. Mamă, iubi, ce faci?! Ia uite ce o să primești tu în seara asta”, a zis Liviu Vârciu. El vorbea cu iubita lui Laurențiu, concurent la Prețul cel bun sezonul 2, ediția 85.

Liviu Vârciu a vrut să știe detalii despre relația lui Laurențiu de la Prețul cel Bun

Tânărul a mărturisit că e pasionat de dansuri și prezentatorul a vrut să știe dacă Laurențiu i-a dansat vreodată iubitei lui, care l-a susținut din public.

”Da, prima dată, când ne-am cunoscut”, a răspuns prompt concurentul. ”A zis woow?!”, a vrut să știe Liviu Vârciu, care l-a întrebat pe Laurențiu de cât timp o are alături pe partenera sa.

Citește și: Prețul cel bun, 26 mai 2022. Liviu Vârciu, ”păcălit” de pușculița slot machine. Reacția lui a provocat hohote de râs

”De 1 an și 10 luni. Am avut timp să ne cunoaștem, ne-am cunoscut la muncă. Asta a fost povestea. Ea a venit nou angajată și am început să vorbim. S-a întâmplat într-un final.”, a povestit Laurențiu.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Citește și: Preţul cel bun sezonul 2, 25 mai 2022. Adela a câștigat mobilier pentru o cameră de zi

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.