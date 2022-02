Prețul cel bun, 3 februarie 2022. Liviu Vârciu, luat prin surprindere de dezvăluirile făcute de Sabina Verișan. Ce a zis tânăra

În ediția 4 din sezonul 2 al emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1, una dintre concurente l-a surprins din plin pe Liviu Vârciu cu dezvăluirile sale, dar și cu un mic detaliu ce ține de aspectul fizic!

Sabina Verișan l-a surprins pe Liviu Vârciu cu dezvăluirile sale în ediția 4 din sezonul 2 al show-ului Prețul cel bun

Printre primii concurenți care au încercat să ghicească prețul corect al produselor s-a numărat și Sabina Verișan. Tânăra este din Constanța și în prezent este studentă în anul trei la psihologie. A spus lui Andrei Ștefănescu faptul că și-ar dori să facă psihoterapie combinând totodată și noțiuni de spiritualitate.

Și fiindcă ea a ghicit prețul produsului pus în joc, aceasta s-a alăturat lui Liviu Vârciu și a răspuns la numeroasele sale întrebări.

„Cum, Doamne iartă-mă, ți-ai pus piercingul ăla în gingie?!”, a întrebat Liviu Vârciu, extrem de curios de un mic detaliu din aspectul tinerei.

„Este pus în fron”, a explicat aceasta, spre uimirea tuturor celor din platou.

„De ce? Știai că trebuie să mergi cu gura închisă dacă plouă, nu? Că s-ar putea să te trăsnească!”, a glumit prezentatorul emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1.

Apoi, Sabina Verișan a dezvăluit mai multe detalii despre ea și activitatea sa.

„Fac YouTube, fac TikTok, vorbesc despre lucruri mai tabu. Am început să vorbesc despre acnee și psihologie, apoi am început să vorbesc despre videochat. Am vorbit despre experiența pe care am avut-o eu cu videochatul și cu sexualitatea în România.

Ce sfat a dat tânăra tuturor legat de acest subiect? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția 4 a emisiunii Prețul cel bun de la Antena 1.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.