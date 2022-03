Prețul cel bun, 7 martie 2022. Alina i-a încântat pe toți cu apariția sa. Ce licitație a câștigat concurenta

De cum s-a ridicat Alina, Andrei Ștefănescu nu s-a putut abține să nu zâmbească. Concurenta a purtat o rochie mulată, care i-a pus atuurile fizice în evidență. Prezentatorul a remarcat cât este de frumoasă Alina și a îndemnat-o să facă o piruetă.

„De ce vă bucurați? Aplauze pentru ridicare! Te-ai ridicat superb, pe cuvântul meu! Ce notă dăm pentru ridicare, băieții din spate? 10 cu felicitări”, i-a spus Andrei Ștefănescu Alinei.

Ulterior, prezentatorul a întrebat-o pe Alina dacă este căsătorită.

„Sunt din Botoșani de loc, am venit din Timișoara și am susținători din București. În Timișoara am un salon de înfrumusețare. Nu sunt căsătorită”, s-a descris Alina.

Ce licitație a câștigat Alina, la Prețul cel bun 2022

La prima licitație de la Prețul cel bun, concurenții au fost puși în situațuia de a ghici prețul unei jucării-dentist.

Liviu Vârciu a vrut să afle cine a mers prin magazinele de copii și poate intui care este prețul cel bun al unei asfel de jucării.

3 din cei 4 concurenți aflați la licitație au supraestimat produsul, Alina fiind cel mai aproape de suma reală. Așadar, concurenta a spus că jucăria ar valora 23 de lei, iar prețul real a fost de 30 de lei, fapt care a propusat-o pe Alina în etapa următoare a competiției.

„Alina s-a apropiat cel mai mult cu 23 de lei, 30 de lei fiind această jucărie. Atât costă”, a spus Liviu Vârciu.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.