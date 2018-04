Ana Baniciu, după experiența Asia Express, vedetă pe Litoral și fără lenjerie intimă: ”Toată lumea mă recunoaște și m-am bucurat!”

Ana Baniciu a fost extrem de comentată pe rețelele de socializare, în acest weekend, după ce și-a făcut apariția pe Litoral și a pozat fără lenjerie intimă. ”Toată lumea mă recunoaște și m-am bucurat. Nu am venit aici să-mi cheltui banii câștigați în concurs”, a mărturisit artista.

Ana Baniciu şi Raluka au câştigat marele premiu Asia Express. S-au luptat din greu cu Liviu şi Andrei şi au reuşit să plece acasă cu 30.000 de euro. Ana a mărturisit atunci pe pagina de Facebook că a retrăit finala cu lacrimi în ochi.

"Wow, am retrăit finală alături de voi aseară cu cele mai mari emoții, cu lacrimi în ochi și o bucurie imensă! Am plecat în Asia Express România inconștiență, dornică să îmi aflu limitele, să văd cum reacționează mintea și corpul meu la ce urmă să fie cea mai frumoasă dar și cea mai dificilă experiență din viață mea! Am aflat că sunt mult mai puternică decât credeam și că atunci când îți dorești din tot sufletul și te bucuri de călătorie, cu bune și rele... universul lucrează în favoarea ta!

Așadar, mulțumesc @asiaexpressromania pentru călătoria care m-a schimbat total viziune, care m-a învățat să prețuiesc lucrurile simple și să simt mai mult. Raluka, te iubesc și îți mulțumesc pentru încredere, pentru că am avut grijă una de altă, am împărțit fiecare bucățică de mâncare și am fost familie!

În spatele nostru au stat sute de oameni, străini și români... nedormiti, au uitat să mai mănânce și să sune acasă pentru că acest show să iasă așa cum trebuie! Le mulțumesc fiecăruia în parte și mă înclin!", a scris Ana Baniciu pe pagina de Facebook.

