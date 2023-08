Provocarea Destinului, 11 august 2023. Tina s-a supărat după ce Flaviu i-a dat exclusivitate Izei

Tina s-a supărat după ce Flaviu i-a dat exclusivitate Izei. Bărbatul a spus în emisia live de Provocarea Destinului de pe 11 august 2023 că Tina ar fi încecat să-l sărute la video off.

Tina i-a dat video off lui Flaviu, iar fără camere cei doi și-u făcut masaj reciproc. După acel moment Flaviu i-a dat exclusivitate Izei, iar Tina a considerat că bărbatul a pus-o într-o lumină proastă.

Flaviu a spus că Tina ar fi încercat să-l sărute la video off: „Chiar și la video off am păstrat niște limite cu decență. Probabil Tina și-ar fi dorit mai mult de un masaj. A încercat să mă sărute, iar eu am fost decent și nu i-am făcut jocul. Am glumit ca nu cumva să ieșim supărați. De ieri nu sunt genul tău că n-au ieșit lucrurile așa cum a vrut. Simpatia nu e reciprocă. Pur și simplu nu vreau”, a spus Flaviu.

Falviu i-a dat exclusivitate Izei la Provocarea Destinului

„Eu am fost supărată pentru că m-a pus într-o lumina proastă, nu pentru că m-a refuzat. I-a dat exclusivitate Izei ca și cum eu aș fi fost nimeni”, a spus Tina.

„Nu e ca și cum eu ți-aș fi dat ție video off și apoi exclusivitate Izei. Eu am arătat de cine sunt atras în fiecare zi”, a spus Falviu.

Iza și Flaviu au petrecut timp împruenă, ca urmare a inimioarei cu exclusivitate date de bărbat. Cei doi s-au înțeles bine, iar femeia a mărturisit că situația ei tristă nu i-a permis să se apropie prea mult în cadrul competiției de Flaviu, însă dacă ar fi avut mai mult timp, cel mai probabil ea și Flaviu s-ar fi apropiat mai mult.

„Mi-a făcut masaj dar când m-am apropiat de el nu m-a lăsat să-l pup”, a spus Tina.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.