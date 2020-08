Surpriză uriașă! Cum arată fiica cea mică a lui Liviu Vârciu! Copila îi seamănă leit:

citește și: Liviu Vârciu de la Rămân cu tine, dezvăluire uluitoare din trecut: „Multe s-au speriat când au intrat în casă, dar ele au pierdut”

Nici poza cu Carmina, fata în vârstă de 18 ani, nu a fost mai puțin apreciată de fani, care s-ai întrecut în comentarii și laude:

Pe Liviu Vârciu îl puteți vedea la emisiunea „Rămân cu tine”, ce poate fi urmărită luni și marți, la Antena 1, de la 20:30!​

Despre emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.