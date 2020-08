De la agonie la extaz! Domnișoarele de la Rămân cu tine, în pragul leșinului! Valentin le-a făcut să plângă de emoție: „Nu mă așteptam”

Apoi, concurentele au putut afla mai multe detalii despre Valentin Teacă. Astfel a ieșit la iveală faptul că acesta este pasionat de cumpărături, fashion și fitness. Un detaliu surprinzător a fost atunci când bărbatul a mărturisit, cu lacrimi de emoție, cât de mult își iubește cățelușa și cât de important este ca iubita să îi accepte animalul de companie. Dezvăluirea a emoționat unele concurente, care au început să plângă!

citește și: A început magia la emisiunea Rămân cu tine, de la Antena 1! Acestea sunt frumusețile care așteaptă să fie cucerite

La finalul prezentării, Valentin Teacă a aflat care este tânăra care își dorește să meargă la o întâlnire cu el, la emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1!

Valentin Teacă, pretendent în prima ediție a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1, a ales-o pe Meda

Meda a plecat cu Valentin, dar nu înainte de-a cunoaște cățelușa concurentului, care a fost adusă în platoul emisiunii!

Despre emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

citește și: După votul de la X Factor, Sergiu a fost pus la zid de concurentele din emisiunea Rămân cu tine: „Știți cum se spune, în relațiile la distanță sunt fericiți toți patru”

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.