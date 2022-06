România are Roast sezonul 1, episodul 4, din 1 iunie 2022. Teo și Radu prezintă cele mai amuzante știri din zona Munteniei

În cel de-al patrulea episod de la România are Roast - sezonul 1 din 1 iunie 2022, Marmotele vesele au ajuns, de data aceasta, în Târgoviște, acolo unde au vizitat unul dintre cele mai surprinzătoare locuri – Muzeul Poliției Române, spre uimirea mezinului echipei, Teo Ioniță. Glumele pe seama lui au venit în rafală atât la fața locului, cât și în platoul emisiunii România are Roast. „Bună seara, România. Bună seara, Europa. Bine ați venit la „Update din Muntenia”, locul din care aflați ultimele știri adevărate și complet neinventate”, a spus în deschidere Radu Bucălae. „De șase zile, cetatea de scaun din Târgoviște are scaunul moare, de aceea aceasta este nevoită să ducă o coprocultură la analize”, a început în forță comediantul.

