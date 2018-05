Scandal între două dive autohtone! Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană, la cuțite: "Această domnișoară se bagă în viața mea și nu stiu de ce"

Andreea Tonciu şi Sânziana Buruiana au pornit din nou un adevărat scandal, după întâmplările de 1 mai. Din bune prietene, au devenit cele mai mari duşmance.

Deşi au trecut doi ani de la nunta Andreei Tonciu, cele două nu au d egand să facă pace. Prietenia lor s-a rupt în momentul în care Sânziana Buruiana a povestit că fetiţa ei s-a simţit rău, după ce a mâncat ceva alterat din meniul de nuntă al brunetei.

Recent, Sânziana Buruiana a vorbit despre căsnicia Andreei Tonciu, care s-ar destrăma, după scenele deloc tandre dintre vedetă și soțul ei, surprinse de paparazzi, în minivacanţă de 1 Mai, de la mare.

”Nu pot spune prea multe lucruri, pentru că eu nu am mai vorbit cu ea de foarte mult timp. Eu nu doresc răul nimănui, chiar dacă nu am mai ținut legătură. Cred că mai multe lucruri vă poate spune ea sau prietenele cu care a fost la mare. Nu vreau să comentez pe tema acestui subiect. Eu personal îmi doresc liniște”, a declarat, Sanziana Buruiana.

Si nu a intarziat si a aparut si replica Andreei Tonciu: ”Eu chiar nu am ce sa vorbesc despre aceasta domnisoara. Nu am mai vorbit de foarte mult timp. Nu ma intereseaza. Cu toate ca ea se baga asa in viata mea si nu stiu de ce. Ea si-a permis sa isi dea cu parerea despre ce s-a intamplat de 1 mai la mare cand nici macar eu nu iesisem sa fac o o declaratie, dar a vorbit ea”, a marturisit bruneta, intr-o emisiune tv.