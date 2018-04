Testamentul Ionelei Prodan. Cui îi va rămâne întreaga avere a artistei: "La nepoţi nu am împărţit"

În ultima perioadă, Ionela Prodan a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor. Cântăreața de muzică populară Ionela Prodan se lupta cu boala pe patul de spital. Artistă, în vârstă de 70 de ani, s-ar afla din nou internată la Spitalul Elias, în stare gravă.

În urmă cu ceva timp, cântăreața de muzică populară a vorbit despre moarte, testamentul pe care-l lasă în urma ei și despre cum și-a împărțit averea:

"Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chematat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta.

La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare", povestea artista într-un dintre emisiunile Adrianei Bahmuteanu, de la Antena Stars.