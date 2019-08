14 lucruri inedite despre Chalize Theron și legătura ei cu un nou show Netflix

Astăzi, 7 august 2019, Charlize Theron, faimoasă actriță din Africa de Sud, împlinește 43 de ani. Aceasta s-a născut la Benoni, Transvaal, Africa de Sud la 7 august 1975. Tatăl său, Charles Theron, era proprietarul unei companii de construcții, descendent Huguenoților din Franța. Mama sa, Gerda, este ca origine din Germania și a preluat afacerile soțului său după decesul acestuia. Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre Charlize Theron

14 lucruri inedite despre Charlize Theron

-Limba maternă a lui Theron este afrikaans iar ce-a de-a doua limbă vorbită este engleza. "Theron" este un nume franțuzesc pronunțat în afrikaans "Tronn", deși ea a declarat că preferă să i se spună "Thrown" .

-Theron a fost singurul copil al părinților săi, a crescut la o fermă lângă Johannesburg (Benoni). La vârsta de treisprezece ani a fost trimisă la internatul unei școli. La cincisprezece ani, Theron a fost martora morții tatălui său, un alcoolic. El a fost împușcat de mama ei aflată în legitimă apărare, în timp ce acesta o atacase.

-La vârsta de șaisprezece ani, Theron se duce la Milano în Italia pentru un contract de un an ca model, după ce a câștigat un concurs local. Contractul ei s-a încheiat în timp ce era în New York City și ea s-a hotărât să rămână acolo, pentru a merge la școala de balet Joffrey. Aici s-a antrenat pentru a deveni balerină. O accidentare la genunchi suferită la 18 ani a pus capăt carierei de balerină.

-Fiindu-i imposibil să mai danseze, ea și-a cumpărat un bilet pentru Los Angeles. După opt luni, ea a obținut primul său rol, unul în care nu a spus nimic, într-un film pentru video Children of the Corn III. Au urmat acestei prime apariții în filme de la Hollywood cu audiențe mai extinse. Cariera sa a luat o amploare deosebită spre sfârșitul anilor 90 prin intermediul filmelor cu succes de încasăriThe Devil's Advocate, The Cider House Rules și Mighty Joe Young.

-Ediția din mai 1999 a Playboy a publicat fotografii nud ale lui Theron, făcute la începuturile carierei sale de model. Pretinzând că aceste au fost destinate unei "utilizări private", Theron l-a dat în judecată pe fotograful Guido Argentini.

-La sfârșitul anului 2002 a fost lansat Walking Up In Reno, care i-a avut în distribuție pe Theron, alături de Patrick Swayze, Natasha Richardson și Billy Bob Thornton.

-Tot spre sfârșitul anului 2002 a fost lansat și filmul Trapped, regizat de Luis Mandoki, în care Charlize a jucat alături de Kevin Bacon, Courtney Love, Stuart Townsend, Pruitt Taylor Vince și tânărul talent Dakota Fanning.

-În 2003, Theron a făcut furori pe marele ecran cu rolul din The Italian Job, în care a jucat alături de Mark Wahlberg și Edward Norton, film regizat de F. Gary Gray.

-Theron a jucat rolul criminalei în serie Aileen Wuornos în filmul Monster (2003). Roulul a fost foarte bine primit de criticii de film (criticul Roger Ebert a declarat că este "una dintre cele mai bune interpretări din istoria cinematografiei"), Theron primind astfel un Oscar pentru cea mai bună actriță în cadrul celei de-a 76 gale înfebruarie 2004, pe lângă un premiu SAG Award și un premiu Golden Globe. Ea devine astfel prima femeie sud-africană care câștigă Oscar-ul pentru cea mai bună actriță.

-Interpretarea captivantă a lui Theron a rolului criminalei în serie Aileen Warnos din acest film, i-a adus Premiul Spirit Independent, Premiul Asociației Criticilor de Film National Broadcast, Globul de Aur, Premiile Screen Actors Guild, San Francisco Film Critics Circle, New York Film Critics Online și Film Critics, Premiul Breakthrough Performance de la Nation Board of Review și Premiul Oscar®.

-Ea a primit de la revista Esquire distincția Sexiest Woman Alive.

-După semnarea unui contract cu John Galliano în 2004, Theron a înlocuit-o pe modelul estonian Tiiu Kuik în reclamele J'ADORE de Christian Dior; ea este purtătorul curent de cuvânt pentru parfumurile Dior.

-În 30 septembrie 2005, ea si-a primit steaua sa de bronz pe celebrul Walk of Fame din Hollywood. În același an, ea a jucat în filmul SF care s-a dovedit a fi un eșec financiar Æon Flux. De asemenea a primt aprecieri pozitive precum și nominalizări pentru Golden Globe ca Cea mai bună actriță pentru interpretarea sa din drama North Country(2005).

-În 2017, aceasta s-a alăturat distribuției francizei Fast & Furious jucând rolul unei teroriste cyber, Cypher care îl șantajează pe Dominic Teretto pentru a-și trăda echipa. Zvonurile ne arată că Theron se va întoarce în echipa de distribuției a serie Fast & Furious pentru Fast & Furious 9 care va apărea pe marile ecrane în mai anul viitor.

Charlize Theron – Show-ul inedit cu mașini de pe Netflix

Charlize Theron a devenit recent producătoarea unul reality show ce pare a fi inspirat din rolul ei în filmul despre curse de mașini. Show-ul Hyperdrive invită numeroși șoferi de curse din toate colțurile lumii pentru a concura in cea mai dificilă cursă cu obstacole construită într-un complex industrial părăsit. Printre participanți se va numără și Stacey-Lee May, cunoscută ca fiind regina șoselelor în Africa de Sud. Acest nou reality show Hyperdrive va fi disponibil pe Netflix începând cu 21 august.

