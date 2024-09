9 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. De ce nu a ajuns văduva lui la parastas și ce gest a făcut Lidia Vadim, fiica lui

La 9 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor fiicele lui i-au organizat un prastas, la fel c aîn fiecare an. Lidia Vadim a fost invitată la XNS, unde a depănat amintiti despre tatăl său.

La 9 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim a lansat un volum cu o selecție a operei lui.

„S-au împlinit 9 ani de când tata nu mai este și cu această ocazie am lansat și un volum și am în plan multe proiecte pentru el. Pe 14 septembrie am început turneul de lansare al acestui volum. Cartea est eo selecție de articole, de poezii, de aforisme scrise de tata. Ele sunt împărțite pe mai multe teme: credință, patriotism, istorie, avem un capitol cu poezii emoționante scrise de tata în anul în care el a murit. Tata era genul de om care scria 2-3 articole pe zi și le publica imediat. Toți cei care îl cunosc pe tata foarte bine știu că el a fost un om cât o epocă. Ne-a gândit și a un film documentar, la realizarea unei statui, ne-am gândit la multe lucruri”, a spus Lidia Vadim.

Citște și: Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor a vorbit despre ultimele clipe din viața tatălui ei. Dezvăluirile emoționante ale Lidiei

De ce nu a participat Doina Vadim Tudor la parastasul organizat la 9 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor

Parastasul a avut loc într-o zi de joi, iar văduva lui, Doina, nu a putut ajunge din cauza unei probleme de sănătate.

„În fiecare an, sunt aceleași persoane, cercul nostru de prieteni este foarte restrâns pe care îl invităm în fiecare an. Este adevărat că parastasul l-am făcut în acest an într-o zi de joi, înaintea data de 14 septembrie (...) Am ales să facem asta cu două zile înainte și mă bucur să văd că cei care ne-au fost alături an de an ne-au fost alături și anul acesta (...) Acum mulți ani, după ce el a murit, el era foarte prezent lângă mine și creasem o legătură cu el, îl visam foarte des. Îl simțeam mult mai prezent, și sora, și mama mea (...) Când mă gândesc la el, simt o pace foarte mare și știu că nu mai este atât de conectat cu noi aici. Îmi dă o senzație de bine (...) Știu că el ne veghează”, a declara Lidia Vadim, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„A avut o problemă de sănătate și de aceea a ales să nu vină. De fapt, ne-am sfătuit împreună și am stabilit că este mai bine să stea acasă. Oricum noi în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă, mergem la cimitir. Este bine”, a mai spus Lidia Vadim la Antena Stars.

Corneliu Vadim Tudor a murit pe 14 septembrie 2015.

Citește și: Lidia, vise premonitorii de la tatăl său! Corneliu Vadim Tudor îi transmite mesaje de dincolo de moarte! „Toate s-au adeverit”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările