A fost una dintre cele dorite actrițe ale anilor '90, dar puțini au recunoscut-o așa. Imagini cu Bridget Fonda atunci și acum

Bridget Fonda, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale anilor '90 este de nerecunoscut, la 20 de ani de când a părăsit Hollywood-ul. Vedeta „Jackie Brown” – care a fost văzută ultima dată în septembrie 2022 – a fost fost surprinnsă, în urmă cu câteva zile, pe străzile din Los Angeles făcând cumpărături la un magazin de bricolaj, potrvit pagesix.com.

Cum arată acum actrița Bridget Fonda, la 20 de ani de când s-a retras de le Hollywood

Paparazzi au fost pe urmele fostei actrițe și au fotografiat-o, purtând un hanorac alb supradimensionat, o pereche de pantaloni largi negri și o pereche de încălțări sport de culoare albastră. Vedeta, în vârstă de 59 de ani, și-a completat look-ul natural și confortabil cu părul prins într-o coadă de cal dezordonată.

Înainte de cea mai recentă apariție a fostei vedete de la Hollywood, ea mai fusese fotografiată în ianuarie 2022, la împlinirea vârstei de 58 de ani, pentru prima dată în 12 ani.

Și la acea vreme, Bridget Fonda s-a afișat complet nemachiată și purta un top din jerse cu dungi alb-negru și pantaloni de trening negri. Fanii ei au fost șocați să vadă că vedeta care pe vremuri făcea furori cu fiecare apariție și plină cucerea cu farmecul său arată mult diferit și chiar este aproape de nerecunoscut.

Bridget Fonda a părăsit Hollywood-ul la începutul anilor 2000, după ce a suferit un accident de mașină grav, în care a suferit o fractură de spate. În 2003, ea s-a căsătorit cu fostul solist al trupei rock Oingo Boingo, Danny Elfman, iar un an mai târziu, familia lor s-a extins.

Aceasta a l-a adus pe lume pe, Oliver, acum în vârstă de 18 ani, în 2004. Elfman este și tatăt a două fiice, Lola și Mali, din căsătoria sa anterioară cu Geri Eisenmenger.

Cel mai mare rol al actriței a fost rolul principal în thrillerul din 1992 „Single White Female”. Ea a jucat, de asemenea, în „The Godfather Part III”, „Singles”, „Point of No Return”, „It Could Happen to You” și „Jackie Brown”. Ultimul ei rol a fost în 2002 pentru un serial intitulat „Snow Queen”.

Fosta vedetă de la Hollywood, face parte, de asemenea, din faimoasa generație de actori pe nume Fonda, care îl include bunicul ei, actorul laureat al Oscarului Henry Fonda (care a murit în 1982), tatăl ei, starul „Easy Rider”, Peter Fonda (care a murit în 2019) și mătușa ei, actrița Jane Fonda, 85 de ani.

