A înnebunit bărbații României! Cea mai sexy vedetă a anilor 2000 a revenit în țară după 20 de ani

Cristina Cepraga este și sexy și deșteaptă! Aceasta a sucit mințile a sute de bărbați cu trupul ei de zeiță atunci când apărea pe ecrane, în România

Kitty Cepraga, fosta componentă a "Școlii vedetelor", joacă în filme, dar şi regizează producţii.

"Am reușit să am un master în marketing și management al evenimentelor culturale, ba chiar am organizat și câteva evenimente de artă cu Institutul Cultural Român de la Roma. În prezent studiez producția de film. Evident, sunt onorată să fiu directorul artistic al festivalului, să organizez mese rotunde cu invitați importanți din Italia, pe care i-am invitat la București", a declarat Kitty Cepraga pentru VIVA!