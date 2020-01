Amalia Năstase, decizie drastică după ce a slăbit 32 de kilograme. Ce face vedeta ca să se mențină în formă

Amalia Năstase a slăbit nu mai puțin de 32 de kilograme, iar acum face tot ce poate pentru a-și menține trupul de invidiat, ea dezvăluind că acum merge la sală.

”Am început să vin la sală pentru că am nevoie de tonifiere după ce am slăbit 32 de kilograme. Nu mai țin min cum au fost astea șase luni, am uitat perioada aceea. Ajunsesem la 97 de kilograme și nu mai puteam să mai fac nimic. Eu tot timpul am fost slabă.”, a mai poivestit Amalia.

Amalia Năstase a slăbit 32 de kilograme! Cum a reușit să ducă această luptă la bun sfârșit și ce dietă a ținut

Întrebată ce mănâncă acum, ea a dezvăluit imediat: ”Dimineața mănânc o portocală și la prânză ori pește, fructe de mare și o salată.”, a mai măturisit ea, potrivit Antena Stars.