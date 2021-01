Acoperită de frișcă, într-o rochie mulată. Cum s-a lăsat fotografiată Kim Kardashian

Până nu demult, Kim Kardashian şi Kanye West formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și păreau să aibă o familie perfectă. De curând, afirmațiile potrivit cărora căsătoria lor de șase ani s-a încheiat a zguduit presa, surse spunând că „divorțul este iminent”.

Potrivit cotidianului The Sun, vestea despărțirii celor doi a fost confirmată de mai multe surse apropiate familiei, nemaiexistând vreo cale de întoarcere. În ultimul an, Kim Kardashian și Kanye West au trăit perioade tumultoase cauzate mai ales de tulburările de bipolaritate ale rapper-ului american.

Cei doi au încercat în ultimul an să aducă relație dintre ei pe făgașul cel bun, însă fără reușită.

Potrivit aceleași surse, Kim Kardashian a apelat la celebra avocată Laura Vasser pentru a gestiona divorțul, care a reprezentat-o și în separarea de starul NBA Kris Humphries, din 2013. De asemenea, avocata a gestionat și divorțul dintre Angelina Jolie de Brad Pitt.

Zvonurile despre despărțire s-au întețit imediat după ce, în ultimele săptămâni, Kim nu a fost văzută purtând inelul de logodnă, în valoare de 1,3 milioane de dolari, potrivit dailymail.

Divorțul se va discuta chiar și în ultimul sezon al emisiunii reality show Keeping Up With The Kardashians. În prezent, Kanye se află în Wyoming, în timp ce Kim a rămas în imperiul ei din California, alături de cei 4 copii, North, Saint, Chicago și Psalm.

Deși faimosul cuplu a încercat să facă lucrurile să meargă și au fost la consiliere împreună, se pare că încercarea lor a eșuat și cea mai bună decizie e separarea.