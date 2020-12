Actori care au fost făcuți să joace împreună. Cupluri de vedete care dau perfect pe marile ecrane și adoră să fie parteneri

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO

La 11 ani de la lansarea filmului ''Titanic'', au format din nou un cuplu pe marile ecrane în filmul ''Revolutionary Road''.

Angelina Jolie și Brad Pitt

Acest cuplu extrem de sexy a apărut pentru prima dată împreună în 2005 în ''Mr. & Mrs. Smith''. Celebrii actori s-au îndrăgostit unul de celălalt pe platourile de filmare și acum sunt părinții a 6 copii: atât biologici, cât și adoptați. 10 ani mai târziu, au apărut împreună din nou în filmul ''By the Sea'', scris și regizat chiar de Angelina Jolie.

Tom Hanks și Meg Ryan

Tom Hanks și Meg Ryan au mai multe filme la activ împreună. Primul lor film, ''Joe Versus the Vulcano'', nu s-a bucurat de un foarte mare succes. Cu toate acestea, următoarele două filme în care au jucat împreună, ''Sleepless in Seattle'' (1993) și ''You've Got Mail'' (1998) au topit inimile fanilor. În 2015, au apărut împreună în ''Ithaca'', o producție în regia actriței Meg Ryan.

Drew Barrymore și Adam Sandler

Drew Barrymore și Adam Sandler știu cel mai bine cum să aducă fanilor zâmbetul pe buze. Primul lor film în care au jucat împreună a fost ''The Wedding Singer'' (1998). Legătura lor specială le-a adus alte două producții în care au fost cap de afiș. Fanii i-au văzut din nou împreună în ''50 First Dates'' (2004) și ''Blended'' (2014).

Julia Roberts și Richard Gere

Din păcate, Julia Roberts și Richard Gere au doar 2 filme împreună. Totuși, le-a fost suficient să cucerească publicul cu performanța lor incredibilă. Cele două staruri de la Hollywood au apărut pe marile ecrane în ipostaze tandre în ''Pretty Woman'' (1990) și ''Runaway Bride'' (1999). Atracția dintre ei a părut atât de reală, încât fanii și-ar fi dorit ca preferații lor să se iubească și în afara platourilor de filmare.

Saoirse Ronan și Timothée Chalamet

Un alt cuplu de vedete care par să fi fost făcuți să joace împreunp s-a născut în 2017 odată cu filmul ''Lady Bird''. Timothée și Saoirse sunt prieteni apropiați în viața reală și fac furori când apar pe marile ecrane.

În 2019, nu le-a fost greu să intre în pielea persoanjelor în filmul ''Little Women''. Prietenia dintre ei i-a ajutat foarte mult să facă interpretatea lor să pară cât mai naturală.

În curând îi vom vedea din nou împreună în The French Dispatch, un film care urmează să se lanseze în 2021.

Bruce Willis și Samuel L. Jackson

Această colaborare datează din 1993, când fanii i-au văzut în acțiune împreună pentru prima oară. Bruce Willis și Samuel L. Jackson au nu mai puțin de 5 filme la activ, dovadă că fanii nu se mai satură de celebrul duo. Câteva dintre filmele de succes în care au apărut cei doi sunt ''Pulp Fiction'' (1994), ''Die Hard with a Vengeance'' (1995) și ''Glass'' (2019).