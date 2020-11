Scena din Titanic pe care Kate Winslet regretă că a filmat-o. A recunoscut adevărul la 23 de ani de la premiera filmului

Cu toate acestea, Kate Winslet are încă câteva regrete legate de o scenă pe care a filmat-o în Titanic. Acum că am spus acest lucru este posibil ca toată lumea să se gândească la scena finală când ea plutește pe o ușă, acolo unde are loc și Jack ca să se salveze, dar nu este vorba despre aceea.

Legat de Titanic, scena care și acum îi stârnește regrete marii actrițe este scena nud, atunci când s-a lăsat pictată de Jack. Rose îl roagă pe Jack să o deseneze așa cum a mai făcut și cu alte franțuzoaice înainte să urce la bordul Titanicului.

Kate a mărturisit pentru Yahoo news că încă mai există fani care vin la ea cu acea poză din film și o roagă să le dea autograf pe ea: "Nu semnez niciodată pe acea poză. Mă simt încă foarte stânjenită. De ce aș face așa ceva?".