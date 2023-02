Actorul Armie Hammer, despre acuzațiile de agresiune sexuală. Ce a ținut să declare după ce a pierdut rolurile de la Hollywood

Actorul din "Call Me By Your Name", care a devenit cunoscut din "The Social Network" a lui David Fincher, a vorbit pentru prima dată pentru buletinul informativ Air Mail.

Ce a declarat Armie Hammer despre acuzațiile de agresiune sexuală

"Dacă vă vorbesc, este pentru că îmi asum greşelile, îmi asum responsabilităţile. M-am folosit de oameni pentru a mă face să mă simt mai bine. Şi când am terminat cu ei, am trecut mai departe. Da am fost abuziv emoţional”, subliniază actorul în vârstă de 36 de ani care recunoaşte practicile sadomasochiste dar respinge orice comportament agresiv. "Mă întâlneam cu aceste tinere la douăzeci de ani, eram cu aproximativ zece ani mai în vârstă decât ele", a spus el. Şi să recunosc: "Eram un actor de succes la acea vreme. Au fost fericite doar să fie cu mine şi au spus da la lucruri la care poate nu ar fi spus dacă erau ele însele. Este un dezechilibru de putere notoriu".

Armie Hammer îşi explică înclinaţiile prin abuzul pe care l-a suferit în adolescenţă din partea unui pastor care îngrijea tinerii din parohia sa.

"Aveam 13 ani. A adus sexualitatea în viaţa mea într-un mod ăe care nu-l puteam controla. Eram neputincios în faţa situaţiei. Nu aveam putere asupra situaţiei. Sexualitatea mi-a fost prezentată într-un mod înspăimântător. După aceea, mi-am dorit mereu să controlez situaţia". Eroul din "The Man from U.N.C.L.E" s-ar fi confesat unui prieten care a decedat şi naşei sale care i-a confirmat mărturia.

Citește și: Armie Hammer, ajuns la capătul puterilor după acuzațiile de hărțuire și lupta cu dependențele sale. Ce decizie a luat actorul

Jurnaliştii au încercat să contacteze femeile care l-au demascat pe Armie Hammer şi au postat mesajele fanteziilor sale canibale. Dar nimeni nu a dorit să continue, precizează Air Mail. Publicaţia pune la îndoială şi mărturia uneia dintre ele. În schimburi de replici între fosta soţie a lui Armie Hammer şi Efrosina Angelova, aceasta din urmă explică că l-a "urmărit" pe actor. Armie Hammer asigură că violul de care o acuză Efrosina Angelova a fost o punere în scenă sexuală, născocită cu acordul acestei admiratoare.

În acest interviu, Armie Hammer recunoaşte că a încercat să se sinucidă în februarie 2021 în timpul unei călătorii pe mare în Insulele Cayman, unde locuiesc soţia şi copiii lui. "Am mers să înot în larg. Am continuat sperând să mă înec. Stare de rău, atac de rechin, ciocnire cu o barcă. Dar nu s-a întâmplat. Apoi m-am gândit la copiii mei pe care i-am lăsat pe plajă. M-am întors. Nu i-am putut supune la asta", îşi aminteşte el.

Moştenitor al unei familii de magnaţi petrolieri şi filantropi recunoaşte că a suferit de o dependenţă îndelungată de substanţe ilicite pentru care a fost internat la dezintoxicare în 2021. "Aceste excese mi-au influenţat foarte mult relaţiile şi necazurile mele". Spunând că este vindecat, îi mulţumeşte lui Robert Downey Jr., starul din "Iron Man", pentru că l-a ajutat moral şi financiar, plătindu-i tratamentul şi oferindu-i cazare. "Robert Downey Jr. este unul dintre acei oameni care au depăşit haosul şi au găsit mântuirea. Aceasta este ceea ce lipseşte în cultura noastră de anulare actuală. De îndată ce cineva face ceva greşit, este dat afară. Fără posibilitatea de răscumpărare a greşelii", potrivit news.ro.

Citește și: Armie Hammer, vedeta din "The Social Network" si "J. Edgar", arestat pentru posesie de marijuana

Întrebat despre proiectele sale actuale, Armie Hammer asigură "că este bine şi că şi-a găsit echilibrul”. "Sunt acolo pentru copiii mei într-un mod în care nu aş fi putut să o fac înainte". Actorul nu plănuieşte momentan să se întoarcă pe platourile de filmare. Cel care a fost nevoit să renunţe la apariţii în serialul "The Offer", în "The Godfather", şi în comedia romantică "Shotgun Wedding" alături de Jennifer Lopez, intenţionează să se concentreze pe dezintoxicarea sa şi pe cea a tovarăşilor săi cu aceleaşi probleme. "Recuperarea mea depinde de cea a altora. Am avut nevoie de ajutor şi acum pot să-i ofer", a concluzionat el.

Ai episoade noi disponibile din Podcastito Express. Află dezvăluiri despre America Express, exclusiv în AntenaPLAY.