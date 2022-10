Actrița Angela Lansbury s-a stins din viață la 96 de ani. Cum a murit starul de la Hollywood

Angela Lansbury a lăsat în spate o carieră impresionantă în film, teatru și televiziune, domenii în care a activat de peste opt decenii. Actrița s-a născut în 1925 și se numără printre ultimele vedete ale Epocii de Aur a cinematografiei de la Hollywood.

Îndrăgita artistă s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani, informează BBC. Potrivit unui comunicat emis de familia regretatei actrițe și preluat de presa internațională, Angela Lansbury a murit în somn, cu doar 5 zile înainte de a împlini vârsta de 97 de ani. Pe data de 16 octombrie urma să fie aniversarea sa.

A murit actrița Angela Lansbury, starul din serialul polițist „Murder She Wrote"

Angela Lansbury, o actriță versatilă care a uimit generații întregi de fani cu rolurile sale extrem de variate, și-a luat rămas bun de la viață ca unul dintre cei mai decorați actori din istoria scenei de teatru.

Angela Lansbury a fost de trei ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile din filmele „Lumina de gaz/ Gaslight”, „Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi „Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”. În 2014, actrița a fost recompensată și cu un Oscar onorific. De asemenea, Lansbury a câştigat şase Globuri de Aur şi a primit 15 nominalizări la premiile Primetime Emmy, informează news.ro.

„Copiii doamnei Angela Lansbury sunt întristați să anunțe că mama lor a murit liniștită în somn, acasă, în Los Angeles, la ora 1:30, astăzi, marți, 11 octombrie 2022, la doar cinci zile înainte de a împlini 97 de ani”, se arată în comunicatul transmis de familia actriței.

„Pe lângă cei trei copii ai săi, Anthony, Deirdre și David, a lăsat în urmă trei nepoți, Peter, Katherine și Ian, plus cinci strănepoți, pe fratele ei, producătorul Edgar Lansbury și pe soțul ei de 53 de ani, Peter Shaw. O ceremonie privată în familie va avea loc la o dată care urmează să fie stabilită”, se mai arată în comunicatul familiei.

