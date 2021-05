Adda a răbufnit. Ce a transmis fanelor care au întrebat-o ce dietă a ținut. Mesajul neașteptat al artistei

Nu mai este o noutate faptul că Adda este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România, aceasta având în prezent mai bine de șapte sute cincizeci de miii de urmăritori pe pagina sa de Instagram.

De curând, cântăreața a reușit să îi surprindă din plin pe fani atunci când s-a pozat punându-și în evidență silueta de invidiat, la care a ajuns recent. Cu un corp de invidiat, artista a arătat că poate purta inclusiv haine pe care le are de mulți dar care i-au rămas mici.

Adda s-a enervat când a fost întrebată de dietă și a transmis un mesaj dur fanilor

Acum, soția lui Cătălin Rizea se confruntă cu o altă problemă: mai toate obiectele vestimentare actuale i-au rămas mari, motiv pentru care e nevoită să își ia altele. Așadar, chiar dacă slăbitul e ceva ce bucură foarte multă lume, fenomenul poate veni la pachet și cu nemulțumiri de altă natură.

De când a ajuns să aibă greutatea unei adolescente, Adda nu ratează vreo ocazie să se fotografieze și să se laude cu abdomenul plat, ce arată de parcă ar fi fost sculptat cu multă măiestrie.

Recent, în cadrul unui InstaStory, frumoasa blondină a părut că răbufnește din cauza faptului că a primit numeroase mesaje despre dieta ținută și despre ce trucuri există pentru a topi kilogramele în plus. Supărată, Adda a răbufnit și a avut o reacție complet neașteptată.

„Nu mă mai întrebați cum am slăbit. Vorbiți cu un nutriționist. Adoptați un stil de viață ehcilibrat și fiți sănătoase! Ăsta este scopul! Slăbitul vine la pachet! Asta cu slăbitul pentru iubit/soț/amant/cățel/pisică, nu am înțeles-o niciodată! Dacă vrei să faci ceva, fa-o pentru tine! Dacă el are burtă de la bere și pâine mâncată cu pâine, tu de ce îl iubești oricum???”, a fost reacția dură a îndrăgitei cântărețe, pe pagina sa de Instagram

Practic, aceasta a încercat să sublinieze faptul că sănătatea este mai importantă decât fizicul de invidiat și că, în primul rând, trebuie să te gândești la tine și la binele tău și nu la părerea celor din jur.

Pentru cei care nu știu, Adda a slăbit după ce a ales să urmeze un regim alimentar sănătos, recomandat de un nutriționist și menit să o ajute în boala cu care se confruntă aceasta (dermografism). Dieta personalizată nu doar că i-a ameliorat stările de rău, dar a și ajutat-o să scape de kilogramele în plus.

„Va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”, a dezvăluit Adda atunci când a postat pe contul ei de Instagram prima imagine cu noua siluetă și a fost asaltată de fani cu numeroase întrebări.