Cum arată Adda fără machiaj și cu erupții pe față: „Nu mă ascund”. Mesajul emoționant publicat de artistă

Adda a mărutrisit că a primit mesaje de la tineri rușinați de erupțiile care le apar uneori pe față, așa că a deics să publice o fotografie cu ea în acele momente nefaste pentru ten. Îndrăgita cântăreață a transmis un mesaj emoționant, despre acceptare și normalitate:

„Poza asta este pentru fata de 16 ani care mi-a scris ieri că e foarte tristă când îi apar erupții pe față, pentru că acolo nu le poate ascunde. Și pentru băiatul care mi-a spus că se simte rușinat de fiecare dată când îl întreabă lumea “ce-ai pe față?” și s-a săturat să dea explicații. Sunt cu voi! Nu sunteți singuri. Nu mă ascund. Nu mă feresc și nu îmi este rușine! Capu sus! We got this! Hai să ne acceptăm, să ne iubim și să învățăm să trăim cu asta!”, a scris Adda, alături de fotografia în care își arată erupția de pe față.

Peste 20 de mii de fani au apreciat mesajul publicat de Adda, iar unii dintre ei au lăsat și comentarii prin car eși-au expus aprecierea față de artistă și față de dubiectul abordat:

„Bravo, Adda! Într-adevăr, trebuie să ieșim din logica exteriorului care ne reprezintă. E total opusul, cum era un slogan odată, Forța vine din intrerior, tot ce ține lumea asta e nevăzutul frumos, care ne hrănește, impalpabil și totuși, atât de esențial: iubirea, iertarea, nejudecarea între noi. Oamenii sunt esențe și un univers fiecare în parte și trebuie să ieșim din logică esteticului exterior. E extraordinar că înțelegi și aplici, că prin statutul și vizibilitatea ta trebuie să ajuți tinerii și lumea să nu o ia razna. Mulțumim”, „Toată lumea are probleme din astea la orice vârstă, nu trebuie să fim rușinați de asta. Mă bucur că încerci să le dai puțină încredere ai celor care nu prea au”, „Te ador pentru această postare”, „Ești minunată, Adda!”, „Nimeni nu este perfect! Eu mă uit pe tik tok și văd diferite probleme fizice la anumite persoane și când citesc comentariile sunt numai de hate.STOP BULLYNG ! Nimeni nu este perfect! Opriți-vă din a da cu hate că nu rezolvați nimic dacă faceți asta!”, sunt câteva dintre comentariile pe care Adda le-a primit la postare”, sunt câteva dintre comentariile primite de Adda de la fani.

Adda suferă de dermografism

Adda nu trece prin momente plăcute, după ce a dezvăluit că suferă de Dermografism, o afecțiune greu de tratat. Recent, artista s-a fotografiat pe patul de spital și a urcat imaginea pe rețelele sociale.

Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afectează viață fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește și mai e categoria “care știe leacul suprem”. Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune! Trebuie să ai mereu grijă să porți haine moi și largi, să nu te lovești, să nu te zgârii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv îți apar desene pe piele.