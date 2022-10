Adda, noi declarații despre starea ei de sănătate, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme: „Mă voi simți om din nou”

Cântăreața este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Este mereu activă pe rețelele sociale și nu ezită să le povestească fanilor stările prin care trece. La fel s-a întâmplat și acum, postând un mesaj referitor la starea ei de sănătate.

Cum se simte Adda, de când urmează terapia potrivită pentru boala Lyme

Adda a trebuit să meargă pe la diverși medici și aproape doi ani a primit diagnostice și tratamente greșite pentru ceva de care nu suferea. Până la urmă, anul trecut a aflat că are boala Lyme (Borelioză) și Bartonella, care i-au cauzat probleme de respirație, erupții pe piele și multe dureri. Vestea bună este că, de ceva timp, urmează terapia potrivită, iar rezultatele se văd. Mai exact, este vorba despre terapia hiperbară, hipertermie și injecții.

Într-un mesaj postat recent pe rețelele sociale, Adda a recunoscut că a avut o mică cădere. Înainte să ajungă la Constanța pentru terapia hiperbară, ea le-a arătat fanilor cum îi tremura mâna încercând să strângă pumnul. Acum însă se simte mult mai bine, iar fanii au fost bucuroși să audă asta.

„Fashion și beauty n-are mama, că ți-ar da. Nici nu știu când m-am machiat ultima dată. Am avut săptămâna trecută, o mică cădere, vedeți dacă dați swipe, unul din simptome.

Așa că, de câteva zile sunt din nou în Constanța, la terapia hiperbară. Sunt oricum mult mai ok față de săptămâna trecută. Și mai ales după aceste ședințe, mă voi simți om din nou. Am de filmat, de lansat piese și o carte.

Să fiu mămică cu normă întreagă și ‘nevastă’. Sper că din ce în ce mai sirenă și mai puțin băbuță. Da’ am noroc cu husband, că-i genul care mă dă cu Voltaren și intră cu mine la toate terapiile ca să mă țină de mână. Mi-a dat și geaca lui acum, să nu-mi înghețe șalele.

Așa că, după câteva zile de bocete cu muci, sunt din nou aici lângă oamenii în care am cea mai mare încredere că mă vor băga în revizie tehnică totală”, a scris Adda pe pagina sa de Instagram.

La un moment dat, cântăreața a anunțat pe pagina ei de Facebook că a răcit și că organismul ei a reacționat rapid, astfel că a făcut febră mare, în mod natural, dovadă că tratamentul pe care îl urmează pentru boala Lyme dă rezultate.

„Am febră mare, natural. Nu am covid. E o răceală. Ideea e că din cauza Borreliei, eu nu am făcut febră niciodată. Este a doua oară după 12 ani, când fac febră natural, nu indusă de hipertermie. Semn că tratamentul funcționează și că sistemul imunitar începe să-și facă treaba! Doamne ajută! Mă simt ca naiba, jur! Dar sunt fericită!', a scris Adda pe rețeaua socială.

Adda a descoperit că de fapt boala de care suferă este una genetică, care se transmite de la mamă la făt.

„La analiză, e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.

Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mănâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci”, a mărturisit Adda, pentru Playtech.

