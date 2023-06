Adelina Pestrițu, despre zvonul că ar fi din nou gravidă. Ce a ținut să precizeze: „Nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță”

Fanii Adelinei Pestrițu au observat că la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley, unde ea a fost invitată alături de partenerul ei de viață, aceasta ar fi avut o burtică suspectă. Însă vedeta a ținut să clarifice totul, explicând că încă nu se pune problema de așa ceva.

Adelina Pestrițu, despre zvonurile potrivit cărora este gravidă pentru a doua oară. Ce a spus vedeta

Întrebată de jurnaliștii de la click.ro dacă este vorba despre un nou bebeluș în familia ei, Adelina Pestrițu, însă, a negat acest lucru. Iată ce explicații a oferit aceasta:

„Noi ne gândim, într-adevăr, la al doilea copil, dar nu șttim dacă va fi băiețel sau fetiță. Dacă Dumnezeu ne va da și un al doilea copil, noi de abia îl așteptăm! Acum rămâne de văzut ce va fi!”, spune ea pentru sursa amintită mai sus.

Adelina Pestrițu a fost întrebată ce mai face micuța Zeni, iar răspunsul ei a fost acesta:

„E foarte cuminte Zeni și e la grădiniță acum. Un copiil foarte vesel, are o gramda de prieteni. Urmează ziua ei pe 3 august și va trebui să-i facem o mega petrecere”, mai declarat ea pentru sursa de mai sus.

Fiica Adelinei Pestrițu a fost internată de urgență în urma unei investigații mai amănunțite la plămâni: „Vreau să trag un semnal de alarmă”

Vedeta susține că, la început, copila părea că se confruntă cu o viroză obișnuită, iar singurul simptom era tusea, potrivit Evenimentul Zilei. Însă, în urma unui consult mai aprofundat, medicii au constat că Zenaida avea plămânii deja afectați, potrivit sursei menționate anterior.

Adelina Pestrițu a mai povestit că, în urma radiografiei pulmonare recomandate, a recurs la internarea micuței, cu care a stat timp de o săptămână în spital:

„Vreau să vă povestesc puțin ce s-a întâmplat. Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare… Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers, puteți să îi agravați situația copilului. Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului.”, a spus Adelina Pestrițu, citată de Libertatea.

Bruneta susține că atunci când a ajuns la camera de gardă, le-a explicat medicilor cu ce simptome se confruntă fiica ei. Aceasta mărturisește că doamna doctor i-a recomandat să facă o radiografie pulmonară, în urma căreia s-a văzut că plămânii micuței erau afectați. Aceasta recunoaște că s-a speriat foarte tare:

„La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică, evident, și noi, părinții, și medicii, care au spus că trebuie internată. Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea.”, a mai adăugat Adelina Pestrițu, citată de sursa menționată mai sus.

