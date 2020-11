Adelina Pestrițu își licitează rochia de mireasă pentru modernizarea Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Câmpulung-Muscel 

Citește și: Oana Zăvoranu, noi ironii la adresa influencerilor. Bruneta a luat-o, din nou, în vizor pe Adelina Pestrițu

Rochia de mireasă are o valoare sentimentală pentru Adelina Pestrițu

"Rochia pe care am purtat-o nu doar că este un obiect vestimentar valoros, ci are pentru mine și o însemnătate afectivă extrem de mare, pentru că am purtat-o într-una dintre cele mai fericite zile din viață mea și a fost exact așa cum mi-am dorit-o. Dincolo de bani, fiind vorba de o licitație cu scop caritabil, îmi doresc că cea la care va ajunge rochia să știe că, pe lângă bucuria de a o îmbrăca la nuntă ei, va avea satisfacția pe viață că a contribuit la o cauza nobilă", susține Adelina Pestrițu.

