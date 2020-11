Suma colosală cheltuită de Adelina Pestrițu pentru noua casă. Imagini din locuința vedetei

Amenajarea vilei a durat luni bune pentru că Adelina Pestrițu și soțul său, Virgil, au dorit să o transforme în locuința perfectă.

”Noi anticipam că toată transformarea o să dureze cam o lună de zile. Am avut noroc că nu am luat casa de la fundație, să o ridicăm noi și să ne băgăm în alte probleme. Tot ce ține de interior am făcut noi.

Adică am demolat și am reamenajat după gusturile noastre. A durat trei luni, credeam că trebuie să cheltuim un anumit buget, dar s-a triplat în timp. Foarte stresant și solicitant, mai ales că am stat departe de cea mică”, a declarat ea la Observator.