Adevărul despre legătura dintre Ema Uta și Pescobar, după ce zvonit că ar fi împreună. Ce spun apropiații celor doi

S-a speculat că Ema Uta și Pescobar ar avea o legătură amoroasă. Iată ce este între ei, de fapt.

În martie 2024, Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, a devenit tată pentru a doua oară. Omului de afaceri, care are și o fetiță, i se mărea familia cu un băiețel.

„Mulțumesc, mami! Sunt tătic de băiețel! Pescobar Junior! Mulțumim lui Dumnezeu!”, a scris Pescobar pe Instagram.

Recent, el și mama copilului, Gianina, au decis să își facă o scurtă escapadă, separat. El a mers în Grecia, iar ea la Mamaia.

Se pare că acest lucru a ridicat semne de întrebare și, pentru că Ema Uta posta poze din același loc ca Pescobar, au apărut speculații că ar fi împreună.

Articolul continuă după reclamă

Adevărul despre relația dintre Ema Uta și Pescobar, după ce zvonit că ar fi împreună. Ce spun apropiații celor doi

Într-un interviu pentru Spynews, Caz Stan, prietenul controversatului om de afaceri a dezvăluit că Pescobar nici nu o cunoștea pe Ema Uta.

Acesta spune că cei doi au interacționat câteva minute, după ce make-up artistul ar fi coborât lângă masa unde se afla Paul Nicolau pentru a filma dj-ul.

Cum prietena Emei Uta îl cunoștea pe Caz Stan, au schimbat câteva vorbe, însă nimic mai mult, le-a declarat acesta jurnaliștilor de la Spynews.

În concluzie, între Ema Uta și Pescobar nu există, cel puțin în momentul de față, nici măcar o relație de prietenie.

Citește și: Pescobar caută înlocuitor pentru Larisa Popa la Taverna Racilor. Ce salariu generos oferă

Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit acum câteva săptămâni, deși omul de afaceri o ceruse în căsătorie. Make-up artistul a explicat public că nu s-au mai înțeles, că au fost orgolii și că nu ar ierta niciodată violența. De cealaltă parte, Alex Bodi a făcut acuzații.

„Fosta mea relație s-a cam terminat acum vreo două luni. Nu am avut niciodată nicio treabă, am ignorat total. Ca să știe toată lumea, eu am plecat din relația asta. De ce am plecat? Pentru că am simțit că nu mai e locul meu acolo, pentru că am dat totul, chiar mi-am dat viața mea, la propriu și la figurat. Nu am mai fost apreciat. Oamenii tind să nu mai aprecieze lucrurile frumoase în viață. Pasul următor. Vorbim de dezamăgiri.

Să fim realiști. Eu am luat foc așa un pic când am văzut un podcast de al domnișoarei în care eram considerat dezamăgire. Acum, eu știu că ea încearcă să manipuleze și toată pătura asta a societății, toată feminitatea, toată partea feminină care se susține, că ea indica faptul ăsta (...) Când un bărbat ca mine, am avut un trecut mai tulburat, am făcut atâtea eforturi și sacrificii”, a mărturisit Alex Bodi într-un videoclip transmis în direct pe Instagram.