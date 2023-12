Iulia Albu nu are o relație bună cu părinții săi, relația lor degradându-se după ce criticul de modă a ales să se căsătorească cu Mihai Albu. Iată cum se înțelege aceasta cu soacra sa, mama lui Mike Alexandru.

La America Express, concurentii au primit scrisori de la persoanele apropiate. Mike a avut o scrisoare de la mama sa, iar Iulia Albu a fost cea care a citit-o.

Cum se înțelege Iulia Albu cu soacra. Ce relație are cu mama lui Mike Alexandru

Iulia Albu a dat de înțeles că are o relație frumoasă cu socra sa, mama lui Mike Alexandra. Femeia a numit-o ”iubita noastră Iulia”, ”frumoasa Iulia” în scrisoarea trimisă fiului său.

„Dragă Mihai, luptă alături de iubita noastră Iulia și, ori de câte ori eșuați în ceva, luați-o de la capăt cu entuziasm. Vă urez succes, dar și mult noroc și ție și frumoasei Iulia. Dumnezeu să vă ocrotească să veniți sănătoși. Cu dragoste, mama!”, a scris mama lui Mike.

„Mama lui care este și pentru mine mamă”, a completat Iulia Albu, dând de înțeles că au o relație frumoasă.

Cu această ocazie, Iulia Albu a vorbit și despre relația pe care o are cu părinții săi. Vedeta a dezvăluit că nu se înțelege bine cu mama și tatal său: „Eu din păcate nu am cea mai bună relație cu părinții mei, în ciuda tuturor încercărilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Lucrul cel mai important este că, dincolo de tot ce s-a întâmplat și de tot ce va fi de acum încolo, ei vor fi până în ultima clipă părinții mei. Chiar dacă eu nu sunt un copil pe care ei l-au putut iubi”.

Iulia Albu a recunoscut că principlul motiv pentru ruptura dintre ei a fost căsătoria ei cu fostul soț, Mihai Albu. Părinții nici nu au participat la nunta lor.

„Părinţii mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Ei nu au fost niciodată de-acord, nici nu au vrut să vină la nuntă, în primul rând, din cauza diferenţei de vârstă dintre noi, aproape 19 ani, dar au fost mult mai multe probleme. Toată lumea are impresia că eu am fost căsătorită cu un milionar, dar eu am fost căsătorită cu un om normal, cu nişte venituri mai mult decât modeste.

Nu că părinţii mei şi-au dorit să mă căsătoresc cu cineva pentru bani, dar cu siguranţă şi-au dorit altceva pentru mine. Şi acum îi înţeleg, pentru că şi eu mi-aş dori altceva pentru copilul meu. Mihai e un om foarte OK, dar nu era pentru mine. Ne-am iubit, pentru că de aceea ne-am şi căsătorit. Dar, probabil că dacă nu s-ar fi opus atât de mult, nici nu aş fi mers până la capăt”, a zis Iulia Albu, potrivit Unica.

