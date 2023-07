Adevărul despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu. Ionuț Dolănescu a rupt tăcerea, deranjat de zvonurile apărute despre mama sa

Ionuț Dolănescu a vorbit despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu după ce s-a zvonit că aceasta nu ar fi într-o situație bună, sau într-o notă mai excentrică, unii au spus că aceasta ar fi decedat.

Ionuț Dolănescu a vorbit deschis despre mama lui, Maria Ciobanu, care se simte bine. În ultima perioadă s-a speculat faptul că celebra cântăreață de muzică populară ar trece printr-o perioadă grea fizic, ba chiar s-a scris că ar fi murit.

Adevărul despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu. Ce a precizat Ionuț Dolănescu despre ea

Ionuț Dolănescu a făcut dezvăluiri neașteptate cu privire la mama lui, Maria Ciobanu, care se află în America de câțiva ani.

„Mama este bine, vorbesc zilnic cu dânsa la telefon, este la Los Angeles. Mulțumim lui Dumnezeu că este bine, sănătoasă la aproape 86 de ani. Îmi pare rău că nimeni nu verifică informațiile. Chiar mai devreme am vorbit cu sora mea de la Paris, reputata soprană Leontina Văduva. Și era oarecum descumpănită, tristă că apar tot felul de tâmpenii despre ea. Nu scrii că a murit Maria Ciobanu și… Dar ea e bine, sănătoasă, v-am mai spus. Din fericire o mai țin și memoria, și mintea…”, potrivit cancan.ro.

Iată ce a mai declarat bărbatul despre mama lui care obișnuia să vină anual în România:

„În fiecare an, dar în 2023 nu știu dacă va ajunge pentru că soțul dânsei, Mircea Câmpeanu, a avut probleme de sănătate și nu cred că-și permite un zbor atât de lung, de peste 12 ore. La vârsta dânsului e destul de complicat, are și el 84 de ani. E destul de riscant, a avut mai multe complicații, i s-a pus și două stenturi la inimă. Știți cum e, de la un anumit timp se degradează mai ușor corpul. În concluzie, nu știu dacă mama va veni în această vară în țară, probabil, că am să o vizitez eu la Los Angeles.”, spune el.

Ce pensie are Maria Ciobanu în America, după o viață de artist

După o viață de muncă, Maria Ciobanu primește o pensie foarte mică din partea statului român, motiv pentru care interpreta a fost nevoietă șă-și reia cariera în urmă cu câțiva ani.

Pentru că s-a stabilit peste Ocean, la fiica sa Camelia, Maria Ciobanu primește de la statul american o sumă importantă de bani care îi poate asigura, cât de cât, un trai frumos și lipsit de griji.

Dacă în țară are o pensie mică, în SUA unde este stabilită doamna muzicii populare românești are parte de venituri suplimentare. Astfel, marea artistă încasează peste Ocean o pensie lunară de 1.000 de dolari.

„Mai stau în America un an, doi, cât o vrea Iisus. Anii trec şi îmbătrânim şi le-am spus, dacă se întâmplă să ne ia Dumnezeu zilele, să ne aducă în ţară, că nu vreau să mă înmormânteze acolo, vreau să mă înmormânteze în pământul meu”, declara Maria Ciobanu acum ceva timp pentru Antena Stars.

Maria Ciobanu! "Ciocârlia" muzicii româneşti s-a întors acasă recent! După o lungă absenţă, artista a decis să vină în România! De doi ani, Maria Ciobanu a stat în Statele Unite ale Americii, renunţat la marea ei pasiune, şi-a luat o pauză bine meritată şi s-a bucurat de momentele petrecute cu familia.