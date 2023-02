Adevărul despre steaua lui Vali Vijelie de pe Walk of Fame. Un tânăr a dezvăluit prețul infim pentru care oricine poate obține una

Vestea că Vali Vijelie ar avea o stea pe celebra Walk of Fame din Hollywood a făcut înconjurul internetului în ultimele zile. Internetul a fost împărțit în două, iar în timp ce unii internauți l-au lăudat pentru acestă „reușită”, alții au glumit pe acest subiect. Acum, un tânăr de pe TikTok face lumină în această situație. El a explicat cum oricine poate obține o astfel de stea și că, de fapt, totul ar fi ilegal.

Cum a reușit Vali Vijelie să obțină o stea pe Walk of Fame din Hollywood. Cât at fi plătit, de fapt, manelistul

Imaginea postată de cântăreț pe rețelele sociale, cu steaua sa de pe celebra stradă a vedetelor internaționale din Hollywood, a stârnit o mulțime de controverse. Potrivit informațiilor inițiale, acesta ar fi scos din buzunar nu mai puțin de 55.000 de dolari, însă un internaut l-a dat de gol, transmite Spynews.ro.

Într-un clip postat pe contul său de TikTok, vloggerul Alex Ciobanu a dezvăluit „scamatoria” prin care oricine își poate pune numele pe o stea de pe Hollywood Boulevard. Mai mult, întregul demers ar fi ilegal și nu costă mai mult de 5 dolari.

„Îmi apare peste tot știrea că Vali Vijelie are stea pe Walk of Fame, în L.A. și vreau să vă scot un pic din întuneric dacă sunteți acolo și credeți chestia asta pentru că nu are Vali Vijelie stea pe Hollywood Walk of Fame”, a declarat acesta.

„Este o doamnă care are litere aurii și stă lângă o stea goală și pentru suma modică de 5 dolari,, poți să îți scrii și Superman pe o stea de la Hollywood și să îți faci poză cu ea”, a explicat Alex Ciobanu.

Tânărul, prieten bun al Biei Adam, concurenta de la America Express, a mai povestit că a filmat de multe ori în zona respectivă și chiar a văzut-o pe doamna care se ocupă de acest lucru săltată de poliție.

„Apropo, este ilegal. Am văzut-o când o lua polița, de două ori, pentru că nu ai voie să faci asta, dar până la urmă nu o stea de la Hollywood decide dacă ești sau nu stea. Și Vali Vijelie oricum e stea”, a ținut să precizeze vloggeru.

„Putea măcar să aleagă o stea pentru cântăreți, că asta e pentru actori”, a mai adăugat acesta la final.

Vali Vijelia a publicat fotografia cu „decorația” sa în urmă cu câteva zile și a luat internetul cu asalt. Postarea de pe contul lui de Instagram a strâns, până la acest moment, peste 28 de mii de aprecieri și o mulțime de comentarii.

„Stati liniștiti, ma duc eu si verific in mai”, „Credeam că e adevărat pentru o secunda” sau „NO.1”/„Să trăiți 100 de ani maestre!”sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor săi la steaua cea controversată.

