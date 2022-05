Adevărul spus de Bianca Drăgușanu în legătură cu presupusa sarcină. "Și dacă aș fi, nu aș recunoaște public imediat"

Potrivit Fanatik, fosta iubită a lui Gabi Bădălău a confirmat că și-a dorit foarte mult să devină mamă pentru a doua oară și că a discutat despre acest subiect cu fostul partener.

Bianca Drăgușanu, despre sarcină, pe viitor. "Până la momentul când nu aș mai putea ascunde, nu aș recunoaște dacă aș fi însărcinată"

Deși a infirmat zvonurile că ar fi însărcinată, Bianca Drăgușanu a precizat faptul că, în cazul în care ar aștepta un copil, nu ar face public acest lucru.

Fosta asistentă Tv a precizat că într-o astfel de situație, mai întâi ar aștepta ca sarcina să fie ok din toate punctele de vedere. În plus, doar atunci când nu ar mai putea ascunde burtica, ar confirma că va deveni mămică.

A apărut acest zvon, dar îți spun sincer că și dacă ar fi fost adevărat, până nu sunt sigură pe ce vreau eu și pe sănătatea mea și a copilului care urmează să vină pe lume, eu nu aș fi recunoscut.

Citește și:Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au împăcat. Gestul făcut de afacerist chiar în fața familiei, care nu o acceptă pe blondină

Dacă voi rămâne însărcinată și voi fi sigură că sarcina decurge cum vreau eu și medicul și atunci nici nu mai poți să ascund, aș admite, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit aceleiași surse.

Citește și:Cum s-a pozat Bianca Drăgușanu după ce s-a scris că e însărcinată din nou. Imaginea în care are talia descoperită

Drăgușanu mai povestește de unde au pornit toate aceste zvonuri.

Totul a pornit de la faptul că noi ne doream foarte tare să fim părinți. Nu am fost la nicio clinică, cum s-a scris. Am vorbit despre viitor, e normal despre un an jumătate să vorbești despre asta.

E un subiect foarte sensibil, delicat și nu vreau să vorbesc foarte mult, nu e cazul, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit sursei citată.

Cât despre relația ei cu Gabi Bădălău, aceasta a precizat că este una cu suișuri și coborâșuri pentru că el nu este un bărbat asumat, ci este foarte schimbător, pe când ea este dedicată total.

Noi am mai avut carențe în această relație. Eu m-am implicat 100% și am fost prezentă cu totul. Eu îmi asum tot ce fac și ce spun.

Eu am ținut mereu cont de dorințele lui și am făcut eforturi să i le îndeplinesc. Viața e imprevizibilă, eu, în momentul de față sunt o femeie singură, asumată și știu ce vreau, a conchis Bianca Drăgușanu.

iUmor Sezonul 12 a ajuns la final. Vezi cine este marele câștigător, în episodul disponibil, în AntenaPLAY.