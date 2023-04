Adina Postelnicu și-a micșorat bustul și regretă că nu a făcut acest lucru mai devreme: „Mergeam aplecată”. Cum arată acum

Adina Postelnicu a vorbit, într-un interviu pentru Fanatik, despre recenta intervenție de la nivelul bustului, dezvăluind ce a însemnat operația pentru ea. Cântăreața a povestit și despre cum i-a marcat bustul generos toată adolescența.

Adina Postelnicu a trecut printr-o intervenție de micșorare a bustului. Ce spune despre pasul important din viața ei

Adina Postelnicu și-a făcut operația de micșorare a bustului în urmă cu o lună, potrivit sursei citate mai sus. Cu toate acestea, vedeta susține că s-a interesat de acest pas încă de pe vremea când avea doar 26 de ani. Însă, medicul de atunci i-a recomandat să mai aștepte până când va avea copii:

„Am călcat pragul unui medic estetician la vârsta de 26 de ani. Nu a vrut să mă opereze. A spus că nu este cazul și că mă așteaptă după ce voi avea copii, pentru că atunci, cu siguranță, voi avea nevoie. Acum, după intervenție, îți spun sincer că regret că nu am făcut-o acum 18 ani. Mi-ar fi fost mult mai ușor și aș fi scăpat încă de atunci de durerile de spate.”, a mărturisit Adina Postelnicu pentru sursa citată.

Îndrăgita cântăreață a vorbit și despre cum a decurs intervenția de reducție mamară, oferind și câteva detalii legate de procesul de recuperare:

„Intervenția a durat aproximativ trei ore. A doua zi am fost externată. La o săptămână eram deja foarte, foarte bine. A trecut deja o lună de la operație și am scăpat de o parte din restricții: să nu fac efort, să nu ridic mai mult de 1.5 kg. Aștept să treacă și a doua lună ca să mă pot apuca din nou de sport și să scap și de bustieră. Le sfătuiesc pe domnișoarele care trec prin ce am trecut eu să nu aștepte atâția ani până să își facă curaj să intre în sala de operații.”, a mai declarat Adina Postelnicu pentru Fanatik.

Adina Postelnicu a mărturisit că a suferit toată adolescența din cauza bustului generos: „Mă îmbrăcam doar cu haine largi”

Frumoasa cântăreață își aduce aminte de perioada adolescenței, dezvăluind că a suferit foarte mult din cauza bustului cu care a fost înzestrată. Ea a mărturisit că, pe lângă durerile de spate pe care le avea, trebuia să își facă haine pe comandă:

„Mi-am dorit sâni mai mici de când mă știu, din adolescență. Nu era ceva des întâlnit în perioada aia. Mă îmbrăcam doar cu haine largi, mergeam aplecată. Aveam dureri mari de spate. Nu le înțeleg pe domnișoarele care își pun implant atât de mare. Le-am înțeles însă pe cele care n-au avut sâni deloc și și-au pus un implant decent. Mi-ar fi fost mult mai ușor și la sport, n-ar mai fi trebuit să-mi modific o groază de haine sau să mi le fac pe comandă. Eram foarte mică în talie și în șolduri, și mare în bust. Alin Bortolini este un medic excepțional și îl recomand oricând.”, a mai spus Adina Postelnicu, citată de sursa menționată mai sus.

Ce a spus medicul care a operat-o pe Adina Postelnicu despre procedura de reducție mamară

Medicul estetician care a operat-o pe Adina Postelnicu a explicat, pentru Fanatik, ce înseamnă această procedură, dar și cui i se adresează:

„Reducția mamară este intervenția chirurgicală ce se adresează femeilor cu sâni mari, grei, lăsați, ce cauzează dureri în zona umerilor și iritații ale pielii. Prin această procedură, excesul de piele, țesut adipos și țesut mamar sunt eliminate din zona sânilor. În combinație cu procedura de ridicare a sânilor sau mastopexie, obținem o formă mai frumoasă, în armonie cu proporțiile corpului. Calitatea vieții se îmbunătățește. Reducția mamară chirurgicală este utilă și ameliorează aspectul și complicațiile (dureri de spate, iritații, etc). De asemenea, capacitatea de a face efort (sport) și cel mai important: crește încrederea în sine!”, a explicat, pentru sursa citată mai sus, medicul specialist pe chirurgie plastica și estetică, Alin Bortolini.

