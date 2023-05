Îndrăgitul cântăreț de manele a ajuns de urgență la un spital privat din Capitală, unde medicii au decis să-l interneze. Iată cum se simte acum Adi Minune!

Adrian Minune, primele declarații după ce a fost externat. Cum se simte manelistul

Artistul s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate, iar pe 3 aprilie, posta un filmuleț în mediul online, din spital, unde îi liniștea pe fani spunând că urmează să se întoarcă acasă. Recent, manelistul a povestit cum se simte acum, după ce a fost externat. Mai mult, ceea ce i-a dat putere să treacă peste obstacole a fost credința în Dumnezeu.

„Mai mult decât Dumnezeu nu se poate altceva. Ne-a ajutat în cele mai multe clipe, în cele mai grele clipe! Și eu, cât de curând, acum o lună și vreo 2 zile, o lună și o săptămână, am avut o problemă, dar nu aș vrea să vorbesc pentru că eu am fost în Turcia și am făcut o intervenție și mi-a dăunat mai târziu, peste 6 luni de zile, chiar am fost și la televizor… și nu vreau să vorbesc de nimeni, deloc.

A fost ok, mi-am revenit, era să dau colțul pe bune, dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. După ce am ieșit din spital am fost în Marbella, ne-am simțit bine, vacanță, frumos! Ieri am fost la pește, a fost și Sofi (n.r.: nepoata, fiica lui Karmen), a prins doi pești…”, a povestit Adrian Minune la un post de televiziune, conform Click!.

Manelistul și-a schimbat stilul de viață, iar acum vrea să petreacă mai mult timp alături de familie. Faptul că și-a revenit după problemele de sănătate l-a făcut pe artist să fie recunoscător pentru ceea ce are, dar mai ales să constate ce anume contează cu adevărat în viața sa.

„De o lună și ceva Dumnezeu mi-a dat o nouă viață. M-am reinventat, am renăscut! Am terminat cu alte vicii, adică cu băutura, cu șprițurile, să stau până mai târziu. Stau lângă copiii mei mult mai mult. Mă trezesc la 7 dimineața, chiar dacă vin la 5.

Eu până la ora 12 am făcut foarte multe chestii care pentru mine până acum au fost niște gusturi negustate! Niște specialități pe care eu încă nu am pus mâna pe ele. Acum le gust și îmi place. Când mă uit pe geam și văd că nu e lumină parcă îmi pare rău. Când s-a crăpat de zi, eu deja am făcut duș. M-am tras la față, sunt frumos, am scos piese noi. Am o poftă de viață încât nici nu îți închipui!”, a mai continuat el, scrie sursa citată anterior.

Adrian Minune a fost internat, spre sfârșitul lunii martie, la o clinică privată din București, fiind suspect de COVID. Potrivit Cancan, medicii l-au diagnosticat cu diverticulită, o inflamație la nivelul colonului, care se poate manifesta sub formă de febră, greață, vărsături, gaze intestinale, constipație etc.

“Am fost la spital, am făcut un CT. E vorba de diverticulită. De la frig. Dar sunt beton, mulțumesc lui Dumnezeu. Am luat niște pastile, țin un regim, sunt bine”, a declarat manelistul pentru Cancan.

Adrian Minune va deveni, din nou, bunic. Fiica lui cea mică va naște o fetiță

Fiica cea mică a lui Adrian Minune, Adriana Simionescu va naște, prin operația de cezariană, o fetiță, fiind programată la jumătatea lunii iunie, și pe care o va chema Noa Zenayda.

Mama sa, Cati Simionescu, i-a dat cel mai bun sfat, și anume că orice relație se repară, nu se aruncă. Totodată, artista are anumite credințe când vine vorba de căsătorie.

„Mama mi-a spus așa: «Nu vreau să îți spun prea multe, pentru că știu că ești emoționată și te simți în al nouălea cer și nu vreau să îți tai aripile… Dar vezi că noi, femeile din familia noastră, nu cumpărăm lucruri noi, ci le reparăm pe alea vechi». Adică în momentul în care o rotiță scârțâie în relația noastră, noi trebuie să o reparăm, nu să zicem că eu îmi găsesc pe altcineva și el pe altcineva.

Eu nu concep, dacă ai mers în fața lui Dumnezeu și te-ai căsătorit religios, să te desparți. Nu există divorț! Ai greșit, ți-ai ales persoana nepotrivită, rămâi nefericită până la adânci bătrâneți. Eu vă zic că asta este părerea mea, nu că asta este de făcut. Sunt sigură că dacă ai ajuns la altar cu cineva, nu ai ajunge cu cineva care te-a bătut sau care te-a înjosit”, a precizat Adriana Simionescu, notează Libertatea.

