Adrian Mutu, dezvăluiri despre divorțul de Consuelo. Adevăratul motiv pentru care cei doi s-au despărțit

Actualul antrenor de fotbal a mărutirisit cum și-a cunoscut a doua soție, dar și cum a divorțat de femeia care i-a dăruit două fiice. Adrian Mutu a dezvăluit în cartea sa, „Revenirea din infern”, că faptul că el și Consuelo erau firi total opuse a fost un avantaj la început, însă, pe parcursul căsniciei s-a transformat într-un dezavantaj care a dus la divorț. „Briliantul” a mărturisit că în momentul de dinainte de divorț el își dorea revenirea în țară, iar soția lui de atunci era vizibil deranjată de această dorință.

Când a cunoscut-o pe Consuelo la Roma, Adi Mutu a descoperit o femeie sensibilă și caldă, pe care a luat-o de soție după 7 luni.

Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe Consuelo Matos Gomez

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”, a spus Adi Mutu în cartea sa.

Adi Mutu a mărturisit că după câțiva ani de căsnicie faptul că el și soția lui aveau firi diferite, începuse să fie un impediment.

Care a fost motivul divorțului dintre Adrian Mutu și Consuelo Matos Gomez

„După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie.

A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acela a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, a mai spus Adi Mutu.

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gómez au fost căsătoriți timp de 8 ani, iar după despărțire mama celor două fete Adriana și Maya a decis să locuiască în țara ei natală.

Adrian Mutu se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo Matos Gómez, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

De curând, Adrian Mutu a avut parte de un meci de retragere.

