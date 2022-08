Adrian Mutu, tratat la psiholog după un episod complicat din viața lui. "Mi-a fost rușine"

Adrian Mutu a povestit că a avut de înfruntat o perioadă mai puțin bună în viața lui și a trebuit să meargă la psiholog.

Adrian Mutu a dezvăluit secrete din perioada când avea probleme cu drogurile

Potrivit Fanatik, în anii 2000, Adrian Mutu era în cea mai bună formă a carierei. La doar 20 de ani, ajungea la Chelsea și reușea, repede, să se impună ca unul dintre favoriții echipei londoneze.

Însă cariera lui a început să se destrame, ușor, ușor, astfel că fotbalistul a fost nevoit să ia măsuri.

Eu chiar sunt un exemplu de ce înseamnă să-ți revii atunci când ești jos. Am trecut prin iad și știu cum e. Tineretul trebuie să fie pregătit așa cum nu am fost eu când s-a întâmplat. Mulți ani de zile am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut.

Nu înțelegeam de ce, până am fost și am vorbit cu persoane care sunt capabile să îți pună ordine în gânduri și să te ajute să te înțelegi mai bine, a dezvăluit Adrian Mutu.

Pe de altă parte, actualul antrenor al Rapidului a recunoscut că a avut probleme cu drogurile și a trebuit să apeleze la un specialist.

Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. Până în acel moment, nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme.

Au început să tragă în mine din toate pozițiile. N-avea rost să neg, la ce bun să cer o contraexpertiză?

Călcasem pe bec, greșisem, îmi dădeam seama ce făcusem, a scris în autobiografia sa, Adrian Mutu, potrivit sursei citată.

