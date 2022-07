Sandra Mutu, imagini înduioșătoare cu fiul său și al lui Adrian Mutu. Cât de mult a crescut micuțul Tiago: „Cei mai frumoși”

Sandra și Adrian Mutu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au împreună un fiu, Tiago. Antrenorul român de fotbal mai are alți 3 copii din căsniciile anterioare cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gómez.

Fostul fotbalist se mândrește cu o familie minunată, o carieră de succes și o soție superbă. Acesta este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să mai publice din când în când imagini cu partenera și fiul său pe rețelele sociale.

Cât de mult a crescut Tiago, fiul lui Adrian Mutu și al Sandrei Mutu

Adrian Mutu a topit inimile internauților cu o serie de imagini le-a dreptul emoționante în care apar soția lui și fiul lor. Cei doi s-au lăsat fotografiați în diferite ipostaze care au cucerit simpatia prietenilor virtuali.

De altfel, micuțul Tiago a acaparat atenția tuturor cu drăgălășenia sa. Se pare că fiul antrenorului de fotbal a crescut foarte mult, moștenind o parte din trăsăturile tatălui său, dar și din pasiunea pentru fotbal.

În una din poze, Sandra Mutu își ține în brațe băiețelul și zâmbește la camera de fotografiat. Un lucru este evident, fostul fotbalist și partenera lui sunt mai fericiți și împliniți ca niciodată în rolul de părinți.

Postarea lui Adrian Mutu a stâns mai bine de 2 mii de like-uri și câteva comentarii din partea prietenilor virtuali.

„Familie regală”, „Wow, perfect!”, „Cei mai frumoși!” sau „Frumos!”, au fost doar câteva din comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude.

Adrian Mutu, declarație de dragoste pentru soția lui, Sandra Mutu

Chiar dacă este o firme mai discretă, Adrian Mutu nu se teme să își expună sentimentele față de soția sa, în public. Acesta publică de câte ori are ocazia imagini cu Sandra Mutu, femeia care l-a cucerit după cele două căsnici eșuate din viața sa.

În urmă cu ceva timp, antrenorul român de fotbal îi transmite soției sale cât de mult o iubește prin intermediul unei imagini pe contul oficial de Instagram.

„Te iubesc @sandra01mutu – în cea mai frumoasă manieră pe care TU nu o vei uita!”, a scris Adrian Mutu, vizibil fericit și îndrăgostit.

„Cadoul meu pentru tine cu ocazia aniversarii este insignifiant în comparație cu fericirea pe care mi-o oferi în fiecare zi, cu iubirea pe care mi-o porți și cu familia fericita pe care am creat-o împreună. Te iubesc din ce in ce mai mult, pe masura ce timpul trece. Mă bucur că aniversăm înca un an împreună. La mulți ani, soția mea! ❤️”, i-a mai transmis fostul fotbalist soției sale cu ocazia zilei ei de naștere.

